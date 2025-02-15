https://ria.ru/20250215/evropa-1999590747.html

В Италии раскрыли истинное отношение Европы к переговорам по Украине

В Италии раскрыли истинное отношение Европы к переговорам по Украине - РИА Новости, 15.02.2025

В Италии раскрыли истинное отношение Европы к переговорам по Украине

Европейские страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T17:24:00+03:00

2025-02-15T17:24:00+03:00

2025-02-15T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Европейские страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico."Было неправдой раньше и остается неправдой сейчас то, что головорезы из Брюсселя, Лондона, Парижа, Рима, Берлина или Варшавы намерены "работать ради мира" — нисколько. Они просто боятся, что им придется все больше раскошеливаться на вооружение нацистов в Киеве, если и когда Вашингтон действительно перекроет им кран", — говорится в публикации.Как отмечает издание, европейским политикам плевать на гибель молодых украинцев из-за жадности ЕС и стремления Владимира Зеленского продолжать боевые действия."Если бы они действительно хотели мира, они бы давно прекратили выделять миллиарды на "стратегический разгром Москвы", — заключил автор статьи.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников. По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над планом. Келлог заявил, что он будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран.Глава Пентагона Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по Украине заявлял, что США не будут терпеть отношения с союзниками, поощряющие зависимость. Он призвал Европу удвоить усилия и подтвердить приверженность "не только сиюминутным потребностям Украины", но и долгосрочным целям Европы в области обороны. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска.

https://ria.ru/20250215/rossiya-1999574781.html

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