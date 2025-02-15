https://ria.ru/20250215/es-1999605091.html
ЕС готов обсуждать с США все требования, чтобы избежать пошлин
ЕС готов обсуждать с США все требования, чтобы избежать пошлин - РИА Новости, 15.02.2025
ЕС готов обсуждать с США все требования, чтобы избежать пошлин
Европейский союз готов обсуждать с администрацией президента США Дональда Трампа все его требования в экономической сфере, чтобы избежать введения торговых... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T19:28:00+03:00
2025-02-15T19:28:00+03:00
2025-02-15T19:33:00+03:00
цены на нефть
сша
европа
дональд трамп
марош шефчович
мюнхенская конференция по безопасности
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский союз готов обсуждать с администрацией президента США Дональда Трампа все его требования в экономической сфере, чтобы избежать введения торговых пошлин, заявил еврокомиссар по прозрачности и межинституциональным отношениям Марош Шефчович, выступивший на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Трамп признал, что тарифы могут быть болезненными... Поэтому я спрашиваю своих американских партнеров, почему мы должны проходить через эту боль? Если на повестке есть вопросы, скажем, тарифы, то нам стоит собраться вместе и решить это, если проблема, скажем в 50 миллиардах долларов торгового дефицита, если проблема в автомобилях, если проблема в соевых бобах, если проблема в сжиженном газе, - мы готовы обсудить всё, что вы хотите обсудить. Мы - ближайшие союзники, что очень важно в этом фрагментированном мире. Так зачем же проходить через эту боль, через этот, я бы сказал, очень, очень сложный процесс, который привел бы к росту напряженности", - сказал еврокомиссар. Он также подчеркнул, что торговые отношения между США и Европой "настолько масштабны, что если мы начнем в них что-то менять, то это явно окажет негативное влияние на весь мир и принесет негативные последствия для всей планеты".
https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_122:0:1178:792_1920x0_80_0_0_4685897df3c018eb1cc7fc7ac0008f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, европа, дональд трамп, марош шефчович, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз
Цены на нефть, США, Европа, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Мюнхенская конференция по безопасности, Евросоюз
ЕС готов обсуждать с США все требования, чтобы избежать пошлин
Шефчович: ЕС готов обсуждать с США экономические требования для избежания пошлин