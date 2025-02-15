https://ria.ru/20250215/ekaterinburg-1999545133.html
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 15.02.2025
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в похищении 15-летней девочки, пострадавшая школьница доставлена в больницу на обследование, сообщил... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:21:00+03:00
2025-02-15T10:21:00+03:00
2025-02-15T10:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в похищении 15-летней девочки, пострадавшая школьница доставлена в больницу на обследование, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ сообщили, что вечером в пятницу в уральской столице неизвестный похитил 15-летнюю немую девочку, которая в машине ждала своего отца. "Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Подозреваемый в похищении гражданин сыщиками угрозыска уже задержан. Сейчас его допрашивают", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задержанный - местный житель 1973 года рождения, в момент похищения он находился в неадекватном состоянии.
https://ria.ru/20241008/moskva-1976981933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки
В Екатеринбурге задержала подозреваемого в похищении 15-летней девочки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в похищении 15-летней девочки, пострадавшая школьница доставлена в больницу на обследование, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ сообщили, что вечером в пятницу в уральской столице неизвестный похитил 15-летнюю немую девочку, которая в машине ждала своего отца.
«
"Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Подозреваемый в похищении гражданин сыщиками угрозыска уже задержан. Сейчас его допрашивают", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанный - местный житель 1973 года рождения, в момент похищения он находился в неадекватном состоянии.