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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 15.02.2025
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10:21 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ekaterinburg-1999545133.html
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки - РИА Новости, 15.02.2025
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки
Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в похищении 15-летней девочки, пострадавшая школьница доставлена в больницу на обследование, сообщил... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T10:21:00+03:00
2025-02-15T10:21:00+03:00
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в похищении 15-летней девочки, пострадавшая школьница доставлена в больницу на обследование, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее местные СМИ сообщили, что вечером в пятницу в уральской столице неизвестный похитил 15-летнюю немую девочку, которая в машине ждала своего отца. &quot;Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Подозреваемый в похищении гражданин сыщиками угрозыска уже задержан. Сейчас его допрашивают&quot;, - сказал собеседник агентства.Он добавил, что задержанный - местный житель 1973 года рождения, в момент похищения он находился в неадекватном состоянии.
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в похищении девочки

В Екатеринбурге задержала подозреваемого в похищении 15-летней девочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга задержали подозреваемого в похищении 15-летней девочки, пострадавшая школьница доставлена в больницу на обследование, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местные СМИ сообщили, что вечером в пятницу в уральской столице неизвестный похитил 15-летнюю немую девочку, которая в машине ждала своего отца.
«

"Девочка найдена. Она жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Подозреваемый в похищении гражданин сыщиками угрозыска уже задержан. Сейчас его допрашивают", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задержанный - местный житель 1973 года рождения, в момент похищения он находился в неадекватном состоянии.
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