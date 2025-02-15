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В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев - РИА Новости, 15.02.2025
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18:51 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ek-1999602435.html
В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев
В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев - РИА Новости, 15.02.2025
В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции ВС... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:51:00+03:00
2025-02-15T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. "Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, верховная рада украины, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, НАТО
В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев

Депутат Рады Гончаренко: весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.
"Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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