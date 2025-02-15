https://ria.ru/20250215/ek-1999602435.html

В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев

В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев - РИА Новости, 15.02.2025

В Раде заявили, что весь состав ЕК посетит Киев

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции ВС... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:51:00+03:00

2025-02-15T18:51:00+03:00

2025-02-15T18:51:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

владимир путин

верховная рада украины

еврокомиссия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_510:244:2457:1339_1920x0_80_0_0_682e8e01b4f1f040c0b689ad7b2980d0.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* утверждает, что весь состав Еврокомиссии посетит Киев 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. "Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999589099.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, владимир путин, верховная рада украины, еврокомиссия, нато