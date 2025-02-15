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В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 15.02.2025
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20:42 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/dtp-1999613611.html
В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом
В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 15.02.2025
В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом
Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:42:00+03:00
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происшествия
авто
московская область (подмосковье)
апрелевка
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 19.00 на переезде, расположенном на участке Кресты-Сандарово Большого кольца МЖД, водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, избежать ДТП не удалось. Уточняется, что схода подвижного состава нет. Угроза экологии отсутствует. "Никто не пострадал... В результате ДТП в настоящее время приостановлено движение поездов на участке Кресты-Сандарово. В связи с этим в пути задерживаются две электрички №6880 Детково - Апрелевка и №6891 Бекасово - Детково", - добавляется в сообщении. В МЖД призвали водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов. "Их нарушение ставит под угрозу жизнь и здоровье водителя, пассажиров автомобиля и поезда, а также локомотивной бригады", - отметили в компании.
https://ria.ru/20250215/elektrichka-1999574567.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), апрелевка, ржд
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Апрелевка, РЖД
В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом

МЖД: автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Подмосковье, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
«
"Сегодня в 19.00 на переезде, расположенном на участке Кресты-Сандарово Большого кольца МЖД, водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.
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Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, избежать ДТП не удалось.
Уточняется, что схода подвижного состава нет. Угроза экологии отсутствует.
«
"Никто не пострадал... В результате ДТП в настоящее время приостановлено движение поездов на участке Кресты-Сандарово. В связи с этим в пути задерживаются две электрички №6880 Детково - Апрелевка и №6891 Бекасово - Детково", - добавляется в сообщении.
В МЖД призвали водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов. "Их нарушение ставит под угрозу жизнь и здоровье водителя, пассажиров автомобиля и поезда, а также локомотивной бригады", - отметили в компании.
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