https://ria.ru/20250215/dtp-1999613611.html

В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом

В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 15.02.2025

В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом

Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T20:42:00+03:00

2025-02-15T20:42:00+03:00

2025-02-15T20:42:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

апрелевка

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 19.00 на переезде, расположенном на участке Кресты-Сандарово Большого кольца МЖД, водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, избежать ДТП не удалось. Уточняется, что схода подвижного состава нет. Угроза экологии отсутствует. "Никто не пострадал... В результате ДТП в настоящее время приостановлено движение поездов на участке Кресты-Сандарово. В связи с этим в пути задерживаются две электрички №6880 Детково - Апрелевка и №6891 Бекасово - Детково", - добавляется в сообщении. В МЖД призвали водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов. "Их нарушение ставит под угрозу жизнь и здоровье водителя, пассажиров автомобиля и поезда, а также локомотивной бригады", - отметили в компании.

https://ria.ru/20250215/elektrichka-1999574567.html

https://ria.ru/20241224/dagestan-1991103192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), апрелевка, ржд