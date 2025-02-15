В Подмосковье автомобиль столкнулся с поездом
МЖД: автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Подмосковье, пострадавших нет
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выезд автомобиля на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом стал причиной ДТП в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
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"Сегодня в 19.00 на переезде, расположенном на участке Кресты-Сандарово Большого кольца МЖД, водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, избежать ДТП не удалось.
Уточняется, что схода подвижного состава нет. Угроза экологии отсутствует.
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"Никто не пострадал... В результате ДТП в настоящее время приостановлено движение поездов на участке Кресты-Сандарово. В связи с этим в пути задерживаются две электрички №6880 Детково - Апрелевка и №6891 Бекасово - Детково", - добавляется в сообщении.
В МЖД призвали водителей соблюдать правила пересечения железнодорожных переездов. "Их нарушение ставит под угрозу жизнь и здоровье водителя, пассажиров автомобиля и поезда, а также локомотивной бригады", - отметили в компании.
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