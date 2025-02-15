https://ria.ru/20250215/dtp-1999609592.html

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.02.2025

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика в Каширском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости, 15.02.2025

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происшествия

каширский район

ростовская область

миллерово

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика в Каширском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Отмечается, что в 16.20 мск на 43-м километре автодороги Миллерово - Вешенская Каширского района водитель автомобиля Skoda Yeti не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ" в составе полуприцепа. "В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Yeti и пассажир… скончались", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250215/dtp-1999603735.html

https://ria.ru/20250215/elektrichka-1999574567.html

каширский район

ростовская область

миллерово

россия

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происшествия, каширский район, ростовская область, миллерово, россия, дтп