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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.02.2025
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20:03 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/dtp-1999609592.html
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 15.02.2025
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика в Каширском районе Ростовской области, сообщили РИА Новости, 15.02.2025
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происшествия
каширский район
ростовская область
миллерово
россия
дтп
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика в Каширском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. Отмечается, что в 16.20 мск на 43-м километре автодороги Миллерово - Вешенская Каширского района водитель автомобиля Skoda Yeti не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ" в составе полуприцепа. "В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Yeti и пассажир… скончались", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250215/dtp-1999603735.html
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каширский район
ростовская область
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происшествия, каширский район, ростовская область, миллерово, россия, дтп
Происшествия, Каширский район, Ростовская область, Миллерово, Россия, ДТП
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и грузовика в Каширском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Отмечается, что в 16.20 мск на 43-м километре автодороги Миллерово - Вешенская Каширского района водитель автомобиля Skoda Yeti не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ" в составе полуприцепа.
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На западе Москвы столкнулись такси и мусоровоз, есть пострадавшие
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"В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Yeti и пассажир… скончались", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКаширский районРостовская областьМиллеровоРоссияДТП
 
 
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