В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов
MDR: в Дрездене прошел траурный марш правых радикалов и контрдемонстрации
Полицейский на акции протеста в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем приняли участие более 2 тысяч человек, передает телерадиокомпания MDR.
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"Около 2 тысяч правых экстремистов пришли на железнодорожную станцию Митте и приняли участие в "траурном марше"... Земельное ведомство по защите конституции ожидало прибытия правых экстремистов со всей Германии и из-за рубежа", - говорится в публикации MDR.
Бомбардировка Дрездена (1945)
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Отмечается, что для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи правоохранителей. О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших во время демонстрации, не сообщается.
При этом в контрдемонстрациях против неправомерного использования памятных дат неонацистами приняли участие около 4 тысяч человек, пишет телеканал со ссылкой на данные альянса Wiedersetzen.
Англо-американская авиация осуществила бомбардировку Дрездена 13-14 февраля 1945 года, практически сразу после завершения 11 февраля Крымской (Ялтинской) конференции лидеров держав антигитлеровской коалиции. Город превратился в руины. На Дрезден было совершено три налета, в которых участвовало около 1,4 тысячи бомбардировщиков и до 1 тысячи истребителей, и было сброшено 3749 тонн бомб. По мнению ряда историков, бомбардировки Дрездена и других германских городов, относящихся к советской зоне влияния, проводились не для оказания помощи Красной армии, а преследовали исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства.
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