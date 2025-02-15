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В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов - РИА Новости, 15.02.2025
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21:50 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/drezden-1999619281.html
В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов
В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов - РИА Новости, 15.02.2025
В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов
Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:50:00+03:00
2025-02-15T21:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем приняли участие более 2 тысяч человек, передает телерадиокомпания MDR. "Около 2 тысяч правых экстремистов пришли на железнодорожную станцию ​​Митте и приняли участие в "траурном марше"... Земельное ведомство по защите конституции ожидало прибытия правых экстремистов со всей Германии и из-за рубежа", - говорится в публикации MDR. Отмечается, что для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи правоохранителей. О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших во время демонстрации, не сообщается. При этом в контрдемонстрациях против неправомерного использования памятных дат неонацистами приняли участие около 4 тысяч человек, пишет телеканал со ссылкой на данные альянса Wiedersetzen. Англо-американская авиация осуществила бомбардировку Дрездена 13-14 февраля 1945 года, практически сразу после завершения 11 февраля Крымской (Ялтинской) конференции лидеров держав антигитлеровской коалиции. Город превратился в руины. На Дрезден было совершено три налета, в которых участвовало около 1,4 тысячи бомбардировщиков и до 1 тысячи истребителей, и было сброшено 3749 тонн бомб. По мнению ряда историков, бомбардировки Дрездена и других германских городов, относящихся к советской зоне влияния, проводились не для оказания помощи Красной армии, а преследовали исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства.
https://ria.ru/20250213/drezden-1998582550.html
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в мире, дрезден, сша, великобритания
В мире, Дрезден, США, Великобритания
В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов

MDR: в Дрездене прошел траурный марш правых радикалов и контрдемонстрации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПолицейский на акции протеста в Германии
Полицейский на акции протеста в Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Полицейский на акции протеста в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем приняли участие более 2 тысяч человек, передает телерадиокомпания MDR.
«
"Около 2 тысяч правых экстремистов пришли на железнодорожную станцию ​​Митте и приняли участие в "траурном марше"... Земельное ведомство по защите конституции ожидало прибытия правых экстремистов со всей Германии и из-за рубежа", - говорится в публикации MDR.
Развалины Дрездена - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Бомбардировка Дрездена (1945)
13 февраля, 00:25
Отмечается, что для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи правоохранителей. О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших во время демонстрации, не сообщается.
При этом в контрдемонстрациях против неправомерного использования памятных дат неонацистами приняли участие около 4 тысяч человек, пишет телеканал со ссылкой на данные альянса Wiedersetzen.
Англо-американская авиация осуществила бомбардировку Дрездена 13-14 февраля 1945 года, практически сразу после завершения 11 февраля Крымской (Ялтинской) конференции лидеров держав антигитлеровской коалиции. Город превратился в руины. На Дрезден было совершено три налета, в которых участвовало около 1,4 тысячи бомбардировщиков и до 1 тысячи истребителей, и было сброшено 3749 тонн бомб. По мнению ряда историков, бомбардировки Дрездена и других германских городов, относящихся к советской зоне влияния, проводились не для оказания помощи Красной армии, а преследовали исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства.
Мемориальная надпись в память о жертвах англо-американской бомбардировки 1945 года в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Дрездене объяснили исчезновение мемориальной надписи о бомбардировке
16 января 2024, 20:36
 
В миреДрезденСШАВеликобритания
 
 
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