https://ria.ru/20250215/drezden-1999619281.html

В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов

В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов - РИА Новости, 15.02.2025

В Дрездене прошли многотысячные контрдемонстрации против марша неонацистов

Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шествие правых радикалов, приуроченное к годовщине бомбардировок Дрездена союзными силами США и Великобритании в 1945-м году, прошло в столице Саксонии, в нем приняли участие более 2 тысяч человек, передает телерадиокомпания MDR. "Около 2 тысяч правых экстремистов пришли на железнодорожную станцию ​​Митте и приняли участие в "траурном марше"... Земельное ведомство по защите конституции ожидало прибытия правых экстремистов со всей Германии и из-за рубежа", - говорится в публикации MDR. Отмечается, что для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи правоохранителей. О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших во время демонстрации, не сообщается. При этом в контрдемонстрациях против неправомерного использования памятных дат неонацистами приняли участие около 4 тысяч человек, пишет телеканал со ссылкой на данные альянса Wiedersetzen. Англо-американская авиация осуществила бомбардировку Дрездена 13-14 февраля 1945 года, практически сразу после завершения 11 февраля Крымской (Ялтинской) конференции лидеров держав антигитлеровской коалиции. Город превратился в руины. На Дрезден было совершено три налета, в которых участвовало около 1,4 тысячи бомбардировщиков и до 1 тысячи истребителей, и было сброшено 3749 тонн бомб. По мнению ряда историков, бомбардировки Дрездена и других германских городов, относящихся к советской зоне влияния, проводились не для оказания помощи Красной армии, а преследовали исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства.

https://ria.ru/20250213/drezden-1998582550.html

https://ria.ru/20240116/drezden-1921727528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дрезден, сша, великобритания