https://ria.ru/20250215/doplaty-1999514803.html

В Госдуме рассказали о доплатах к пенсии в 2025 году

В Госдуме рассказали о доплатах к пенсии в 2025 году - РИА Новости, 15.02.2025

В Госдуме рассказали о доплатах к пенсии в 2025 году

Пенсионеры в России могут рассчитывать на доплаты к пенсии в зависимости от региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья, профессии и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T02:17:00+03:00

2025-02-15T02:17:00+03:00

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общество

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салехард

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никита чаплин

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пенсионеры в России могут рассчитывать на доплаты к пенсии в зависимости от региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья, профессии и других факторов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."Одной из ключевых доплат являются районные коэффициенты. Они начисляются к фиксированной части пенсии и призваны компенсировать сложные климатические условия проживания. Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, а в Москве он отсутствует. Если пенсионер переезжает в регион с более мягким климатом, размер надбавки уменьшается, и наоборот", — сказал он.По его словам, отдельного внимания заслуживает северная надбавка, которая положена тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. Депутат отметил, что общий страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В этом случае фиксированная часть пенсии увеличивается в 1,5 или 1,3 раза, добавил он."Важно отметить, что районный коэффициент и северная надбавка не суммируются — применяется только одна из них, наиболее выгодная для пенсионера. Для жителей сельской местности предусмотрена сельская доплата. Она доступна неработающим пенсионерам, которые проработали не менее 30 лет в агропромышленности на одной из 500 утверждённых Правительством специальностей. Размер надбавки составляет 25% от фиксированной части пенсии, что в 2025 году эквивалентно 2182,18 руб. Если пенсионер переезжает в город, выплата сохраняется, но прекращается при трудоустройстве. После увольнения её можно восстановить", — рассказал парламентарий.Чаплин также подчеркнул, что льготные категории пенсионеров, такие как чернобыльцы, ветераны и Герои Труда, могут получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). По его словам, в ее состав входит набор социальных услуг, включая бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, лекарства по рецепту врача и санаторно-курортное лечение, а размер ЕДВ зависит от категории льготника и его выбора: получить услуги в натуральной форме или деньгами."Для граждан, имеющих выдающиеся достижения в науке, культуре, искусстве или других сферах, предусмотрено дополнительное материальное обеспечение. Например, Герои СССР и РФ получают 415% от базовой социальной пенсии. Также доплаты положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и другим категориям, связанным с ВОВ", — сообщил депутат.Он отметил, что пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получают право на надбавку за возраст. По его словам, в этом случае фиксированная часть пенсии увеличивается вдвое."Такая же выплата положена инвалидам первой группы независимо от их возраста. Если пенсионер содержит нетрудоспособных иждивенцев, он может рассчитывать на доплату за иждивенцев. Она выплачивается за каждого из них в размере трети от фиксированной части пенсии. При этом максимальное количество иждивенцев, за которых можно получить доплату, — три", — добавил Чаплин.Депутат напомнил, что для тех, чья пенсия даже с учетом всех надбавок не достигает прожиточного минимума, предусмотрена социальная доплата, которая позволяет увеличить ежемесячную выплату до установленного уровня. Он также сообщил, что если региональный прожиточный минимум ниже федерального, то используется общегосударственный показатель."Социальная доплата назначается автоматически на основании данных Социального фонда России. Таким образом, в 2025 году пенсионеры смогут воспользоваться широким спектром мер поддержки, которые помогут улучшить их материальное положение", — пояснил Чаплин.Чтобы узнать подробности и уточнить, какие именно выплаты положены в вашем случае, можно обратиться на сайт Социального фонда России или в местное отделение Пенсионного фонда, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250121/pensionery-1994724294.html

https://ria.ru/20250215/propazha-1999507702.html

https://ria.ru/20250124/doplata-1995237847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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