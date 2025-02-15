https://ria.ru/20250215/doge-1999628094.html

DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg

DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 15.02.2025

DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg

Департамент США по государственной эффективности (DOGE) начинает увольнять сотрудников федерального IT-департамента, которые работали еще при администрации... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T23:40:00+03:00

2025-02-15T23:40:00+03:00

2025-02-15T23:40:00+03:00

в мире

сша

барак обама

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:57:3141:1824_1920x0_80_0_0_08043b0caf7149d93b411acd17813d9f.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE) начинает увольнять сотрудников федерального IT-департамента, которые работали еще при администрации Барака Обамы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам двух пострадавших (от этой инициативы - ред.) людей, команда DOGE Илона Маска рассылает уведомления об увольнении сотрудникам управления цифровых услуг США", - пишет агентство. Отмечается, что более десятка сотрудников департамента, которые работали экспертами по информационным технологиям в правительстве США со времен экс-президента Барака Обамы, получили письма, в которых говорилось, что по итогам реструктуризации их услуги больше не требуются.

https://ria.ru/20250215/maga-1999603584.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, барак обама, илон маск