https://ria.ru/20250215/doge-1999628094.html
DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg
DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 15.02.2025
DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg
Департамент США по государственной эффективности (DOGE) начинает увольнять сотрудников федерального IT-департамента, которые работали еще при администрации... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:40:00+03:00
2025-02-15T23:40:00+03:00
2025-02-15T23:40:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE) начинает увольнять сотрудников федерального IT-департамента, которые работали еще при администрации Барака Обамы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "По словам двух пострадавших (от этой инициативы - ред.) людей, команда DOGE Илона Маска рассылает уведомления об увольнении сотрудникам управления цифровых услуг США", - пишет агентство. Отмечается, что более десятка сотрудников департамента, которые работали экспертами по информационным технологиям в правительстве США со времен экс-президента Барака Обамы, получили письма, в которых говорилось, что по итогам реструктуризации их услуги больше не требуются.
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в мире, сша, барак обама, илон маск
В мире, США, Барак Обама, Илон Маск
DOGE увольняет сотрудников федерального IT-департамента, сообщает Bloomberg
Bloomberg: DOGE Маска увольняет сотрудников федерального IT-департамента