https://ria.ru/20250215/dobrovoltsy-1999510324.html

На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев

На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев - РИА Новости, 15.02.2025

На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев

На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить участников добровольческих формирований ВС РФ, погибших при защите интересов государства и... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:51:00+03:00

2025-02-15T00:51:00+03:00

2025-02-15T00:51:00+03:00

россия

мытищинский район

московская область (подмосковье)

михаил калашников

федеральное военное мемориальное кладбище

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить участников добровольческих формирований ВС РФ, погибших при защите интересов государства и общества, следует из постановления правительства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "О Федеральном военном мемориальном кладбище". Новая редакция документа устанавливает, что на этом кладбище могут быть погребены также "погибшие (умершие) при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами Российской Федерации за совершенные подвиги, проявленные мужество, смелость и отвагу: военнослужащие; граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне"; сотрудники федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации". Федеральное военное мемориальное кладбище - российский национальный пантеон, где хоронят выдающихся граждан страны. Располагается в Мытищинском районе Московской области. Там похоронены, в частности, легендарные конструкторы - создатель стрелкового оружия Михаил Калашников и разработчик ракетного вооружения Сергей Непобедимый.

https://ria.ru/20250206/pensiya-1997740344.html

https://ria.ru/20241123/zakon-1985385586.html

россия

мытищинский район

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мытищинский район, московская область (подмосковье), михаил калашников, федеральное военное мемориальное кладбище, общество