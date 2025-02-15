Рейтинг@Mail.ru
На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/dobrovoltsy-1999510324.html
На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев
На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев - РИА Новости, 15.02.2025
На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев
На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить участников добровольческих формирований ВС РФ, погибших при защите интересов государства и... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T00:51:00+03:00
2025-02-15T00:51:00+03:00
россия
мытищинский район
московская область (подмосковье)
михаил калашников
федеральное военное мемориальное кладбище
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/109862/35/1098623521_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2f8448f94011b89abdf153b91f8d1f3b.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить участников добровольческих формирований ВС РФ, погибших при защите интересов государства и общества, следует из постановления правительства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "О Федеральном военном мемориальном кладбище". Новая редакция документа устанавливает, что на этом кладбище могут быть погребены также "погибшие (умершие) при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами Российской Федерации за совершенные подвиги, проявленные мужество, смелость и отвагу: военнослужащие; граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне"; сотрудники федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации". Федеральное военное мемориальное кладбище - российский национальный пантеон, где хоронят выдающихся граждан страны. Располагается в Мытищинском районе Московской области. Там похоронены, в частности, легендарные конструкторы - создатель стрелкового оружия Михаил Калашников и разработчик ракетного вооружения Сергей Непобедимый.
https://ria.ru/20250206/pensiya-1997740344.html
https://ria.ru/20241123/zakon-1985385586.html
россия
мытищинский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/109862/35/1098623521_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_2a5656980607c8000400d286f6a41586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мытищинский район, московская область (подмосковье), михаил калашников, федеральное военное мемориальное кладбище, общество
Россия, Мытищинский район, Московская область (Подмосковье), Михаил Калашников, Федеральное военное мемориальное кладбище, Общество
На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев

На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФедеральное военное мемориальное кладбище
Федеральное военное мемориальное кладбище - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Федеральное военное мемориальное кладбище. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить участников добровольческих формирований ВС РФ, погибших при защите интересов государства и общества, следует из постановления правительства России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "О Федеральном военном мемориальном кладбище".
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
6 февраля, 14:41
Новая редакция документа устанавливает, что на этом кладбище могут быть погребены также "погибшие (умершие) при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами Российской Федерации за совершенные подвиги, проявленные мужество, смелость и отвагу: военнослужащие; граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне"; сотрудники федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации".
Федеральное военное мемориальное кладбище - российский национальный пантеон, где хоронят выдающихся граждан страны. Располагается в Мытищинском районе Московской области. Там похоронены, в частности, легендарные конструкторы - создатель стрелкового оружия Михаил Калашников и разработчик ракетного вооружения Сергей Непобедимый.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев
23 ноября 2024, 20:23
 
РоссияМытищинский районМосковская область (Подмосковье)Михаил КалашниковФедеральное военное мемориальное кладбищеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала