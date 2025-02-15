На военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев
На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить добровольцев
Федеральное военное мемориальное кладбище. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На Федеральном военном мемориальном кладбище смогут хоронить участников добровольческих формирований ВС РФ, погибших при защите интересов государства и общества, следует из постановления правительства России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства "О Федеральном военном мемориальном кладбище".
Новая редакция документа устанавливает, что на этом кладбище могут быть погребены также "погибшие (умершие) при защите интересов государства и общества, награжденные четырьмя и более государственными наградами Российской Федерации за совершенные подвиги, проявленные мужество, смелость и отвагу: военнослужащие; граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне"; сотрудники федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), в которых законом предусмотрены военная служба, служба в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации".
Федеральное военное мемориальное кладбище - российский национальный пантеон, где хоронят выдающихся граждан страны. Располагается в Мытищинском районе Московской области. Там похоронены, в частности, легендарные конструкторы - создатель стрелкового оружия Михаил Калашников и разработчик ракетного вооружения Сергей Непобедимый.
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