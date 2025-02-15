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В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина" - РИА Новости, 15.02.2025
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16:27 15.02.2025 (обновлено: 16:31 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/dnr-1999584138.html
В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина"
В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина" - РИА Новости, 15.02.2025
В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина"
Центральное представительство новых регионов фонда социального развития "Родина" открылось в ДНР, сообщил руководитель филиала фонда в Донецке Евгений... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:27:00+03:00
2025-02-15T16:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Центральное представительство новых регионов фонда социального развития "Родина" открылось в ДНР, сообщил руководитель филиала фонда в Донецке Евгений Мельников. "Сегодня открывают свои двери штаб народного фонда "Родина" в ДНР. Представительство будет заниматься всеми нашими новыми территориями - это Херсон, Запорожье, ЛНР и ДНР", - сказал журналистам Мельников. По его словам, фонд в новых регионах продолжит заниматься оказанием помощи для военнослужащих и нуждающихся. "В первую очередь фонд помогает всем нуждающимся, как и военнослужащим, которым необходима помощь, необходима провизия, либо какая-то экипировка, также может помочь и людям, у которых тяжелые заболевания, ранения и прочее", - добавил Мельников.
https://ria.ru/20241127/rodina-1985724673.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, херсон
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Херсон
В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина"

Центральное представительство новых регионов фонда "Родина" открылось в ДНР

© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Центральное представительство новых регионов фонда социального развития "Родина" открылось в ДНР, сообщил руководитель филиала фонда в Донецке Евгений Мельников.
"Сегодня открывают свои двери штаб народного фонда "Родина" в ДНР. Представительство будет заниматься всеми нашими новыми территориями - это Херсон, Запорожье, ЛНР и ДНР", - сказал журналистам Мельников.
По его словам, фонд в новых регионах продолжит заниматься оказанием помощи для военнослужащих и нуждающихся.
"В первую очередь фонд помогает всем нуждающимся, как и военнослужащим, которым необходима помощь, необходима провизия, либо какая-то экипировка, также может помочь и людям, у которых тяжелые заболевания, ранения и прочее", - добавил Мельников.
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