https://ria.ru/20250215/dnr-1999584138.html

В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина"

В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина" - РИА Новости, 15.02.2025

В ДНР открылось центральное представительство фонда "Родина"

Центральное представительство новых регионов фонда социального развития "Родина" открылось в ДНР, сообщил руководитель филиала фонда в Донецке Евгений... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T16:27:00+03:00

2025-02-15T16:27:00+03:00

2025-02-15T16:31:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

донецк

херсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154864/88/1548648816_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7531691df0f6d2664153f1086c97d706.jpg

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Центральное представительство новых регионов фонда социального развития "Родина" открылось в ДНР, сообщил руководитель филиала фонда в Донецке Евгений Мельников. "Сегодня открывают свои двери штаб народного фонда "Родина" в ДНР. Представительство будет заниматься всеми нашими новыми территориями - это Херсон, Запорожье, ЛНР и ДНР", - сказал журналистам Мельников. По его словам, фонд в новых регионах продолжит заниматься оказанием помощи для военнослужащих и нуждающихся. "В первую очередь фонд помогает всем нуждающимся, как и военнослужащим, которым необходима помощь, необходима провизия, либо какая-то экипировка, также может помочь и людям, у которых тяжелые заболевания, ранения и прочее", - добавил Мельников.

https://ria.ru/20241127/rodina-1985724673.html

донецкая народная республика

донецк

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, херсон