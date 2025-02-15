https://ria.ru/20250215/diplomatiya-1999527034.html

Индонезийский эксперт прокомментировала разговор Путина и Трампа

Индонезийский эксперт прокомментировала разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 15.02.2025

Индонезийский эксперт прокомментировала разговор Путина и Трампа

Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:19:00+03:00

2025-02-15T07:19:00+03:00

2025-02-15T07:19:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 15 фев - РИА Новости. Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявила РИА Новости Селлита, преподаватель факультета международных отношений индонезийского университета Джаябая. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Из звонка Трампа Путину можно сделать несколько предположений, особенно относительно реальности все более многополярного мира. Во-первых, видна вероятность, что украинский конфликт будет решен победой России", - отметила Селлита. По ее словам, это стало очевидно после заявления о "маловероятности" вступления Украины в НАТО. Эксперт также считает, что за внутренней и внешней политикой Трампа, ориентированной на изоляционизм или протекционизм, скрывается новая надежда на многополярный мир — возможность для сотрудничества между развивающимися странами Глобального Юга. "В-третьих, начнется новая глава в дипломатических отношениях между Россией и США. Ранее отношения между двумя странами были более холодными, но благодаря этому импульсу, как ожидается, отношения между двумя странами будут двигаться в лучшем направлении", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999485806.html

https://ria.ru/20250214/orban-1999505853.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато