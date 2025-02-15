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Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги - РИА Новости, 15.02.2025
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03:24 15.02.2025 (обновлено: 14:32 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/dengi-1999507991.html
Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги
Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги - РИА Новости, 15.02.2025
Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги
Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:24:00+03:00
2025-02-15T14:32:00+03:00
экономика
рэу имени г. в. плеханова
россия
деньги
вклады
банки
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе не обязательно изучать отчетность, рассказала агентству Прайм доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.К признакам возможного скорого отзыва лицензии она отнесла ставки по вкладам, значительно превышающие среднерыночные. Это может означать дыру в балансе или увлечение сомнительными операциями. Опасны и слишком частые технические сбои, предупредила финансист."Подобным ситуациям — когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк, следует уделять повышенное внимание", — советует специалист.Насторожить должно и необычное изобилие клиентов в офисе, а также неожиданное закрытие отделений. И, конечно, нужно следить за новостями о банке — внезапные убытки или скачки рейтинга являются поводом для более тщательного анализа, заключила Белянчикова.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, россия, деньги, вклады, банки
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Деньги, Вклады, Банки
Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Финансист Белянчикова: банк со слишком высокими ставками может лишиться лицензии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе не обязательно изучать отчетность, рассказала агентству Прайм доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
К признакам возможного скорого отзыва лицензии она отнесла ставки по вкладам, значительно превышающие среднерыночные. Это может означать дыру в балансе или увлечение сомнительными операциями. Опасны и слишком частые технические сбои, предупредила финансист.
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"Подобным ситуациям — когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк, следует уделять повышенное внимание", — советует специалист.
Насторожить должно и необычное изобилие клиентов в офисе, а также неожиданное закрытие отделений. И, конечно, нужно следить за новостями о банке — внезапные убытки или скачки рейтинга являются поводом для более тщательного анализа, заключила Белянчикова.
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ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияДеньгиВкладыБанки
 
 
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