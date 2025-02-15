https://ria.ru/20250215/dengi-1999507991.html

Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги - РИА Новости, 15.02.2025

Россиянам объяснили, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:24:00+03:00

2025-02-15T03:24:00+03:00

2025-02-15T14:32:00+03:00

экономика

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Существует ряд сигналов, исходя из которых можно заподозрить, что дела у банка, в котором вы храните свои сбережения, обстоят не очень хорошо. Для этого вовсе не обязательно изучать отчетность, рассказала агентству Прайм доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.К признакам возможного скорого отзыва лицензии она отнесла ставки по вкладам, значительно превышающие среднерыночные. Это может означать дыру в балансе или увлечение сомнительными операциями. Опасны и слишком частые технические сбои, предупредила финансист."Подобным ситуациям — когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк, следует уделять повышенное внимание", — советует специалист.Насторожить должно и необычное изобилие клиентов в офисе, а также неожиданное закрытие отделений. И, конечно, нужно следить за новостями о банке — внезапные убытки или скачки рейтинга являются поводом для более тщательного анализа, заключила Белянчикова.

https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html

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экономика, рэу имени г. в. плеханова, россия, деньги, вклады, банки