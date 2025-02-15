https://ria.ru/20250215/davka-1999625056.html

В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек

В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек - РИА Новости, 15.02.2025

В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:58:00+03:00

2025-02-15T22:58:00+03:00

2025-02-15T23:37:00+03:00

в мире

нью-дели

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:23:2080:1193_1920x0_80_0_0_a3b752fa64f38d8be28e59e815e3e4ab.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти. "По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала. Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992625828.html

нью-дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, индия