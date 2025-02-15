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В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек - РИА Новости, 15.02.2025
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22:58 15.02.2025 (обновлено: 23:37 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/davka-1999625056.html
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек - РИА Новости, 15.02.2025
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти. "По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала. Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.
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в мире, нью-дели, индия
В мире, Нью-Дели, Индия
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек

NDTV: в давке на железнодорожной станции в Нью-Дели погибли не менее 15 человек

CC BY 2.0 / meg and rahul / Скорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
CC BY 2.0 / meg and rahul /
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.
«
"По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала.
Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.
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