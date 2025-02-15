https://ria.ru/20250215/davka-1999625056.html
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек - РИА Новости, 15.02.2025
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:58:00+03:00
2025-02-15T22:58:00+03:00
2025-02-15T23:37:00+03:00
в мире
нью-дели
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:23:2080:1193_1920x0_80_0_0_a3b752fa64f38d8be28e59e815e3e4ab.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти. "По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала. Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.
https://ria.ru/20250106/ssha-1992625828.html
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_11:0:2070:1544_1920x0_80_0_0_5a57203c81a7e6cf282152e2bc2063e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, индия
В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек
NDTV: в давке на железнодорожной станции в Нью-Дели погибли не менее 15 человек