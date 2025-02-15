В Times выяснили, почему Британия сдержанно реагирует на политику Трампа
Times: Британия сдержанно реагирует на политику Трампа, чтобы не разозлить его
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Британское правительство намеренно не критикует инициативы президента США Дональда Трампа, включая те, которые касаются Украины, чтобы не разозлить американского лидера, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
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"Мы не хотим дразнить медведя", - приводит издание слова высокопоставленного советника в правительстве, прокомментировавшего этот подход.
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В пример приводится молчание британских властей по вопросам, должна ли Украина пойти на территориальные уступки и должны ли США предоставить ей гарантии безопасности. Как отмечает издание, это контрастирует с реакцией европейских лидеров, которые заявляют о том, что никакие сделки, заключенные у них за спиной, не сработают.
Сам телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, а также слова американского лидера о нереалистичности вступления Украины в НАТО были, по словам одного британского чиновника, плохо восприняты.
При этом, по словам канцлера герцогства Ланкастерского Пэта Макфаддена, британское правительство не будет "безудержно гоняться за каждым заголовком из Вашингтона".
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"Я думаю, в национальных интересах, чтобы мы сохранили хороший диалог по общественным и частным каналам, и чтобы мы не реагировали чрезмерно на каждое объявление", - добавил он.
Однако некоторые в рядах правящих лейбористов считают, что Лондон реагировал слишком мягко.
"США должны помнить, что они не могут вести переговоры о суверенитете другого народа. Важно, чтобы мы продолжали говорить Трампу правду, возможно, другие этого не делают", - приводит газета слова председателя общепартийной группы лейбористов по Украине Алекса Собела.
Кроме того, сдержанная позиция Великобритании касается и возможной "торговой войны" с США. Как пишет газета со ссылкой на источники в правительстве, Лондон точно не присоединится к ЕС в введении пошлин в ответ на тарифы Трампа. По их мнению, подобные действия будут малоэффективны и только спровоцируют президента США.
Ранее Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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