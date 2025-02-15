https://ria.ru/20250215/britanija-1999599799.html

В Times выяснили, почему Британия сдержанно реагирует на политику Трампа

В Times выяснили, почему Британия сдержанно реагирует на политику Трампа - РИА Новости, 15.02.2025

В Times выяснили, почему Британия сдержанно реагирует на политику Трампа

Британское правительство намеренно не критикует инициативы президента США Дональда Трампа, включая те, которые касаются Украины, чтобы не разозлить... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:29:00+03:00

2025-02-15T18:29:00+03:00

2025-02-15T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Британское правительство намеренно не критикует инициативы президента США Дональда Трампа, включая те, которые касаются Украины, чтобы не разозлить американского лидера, сообщает газета Times со ссылкой на источники. "Мы не хотим дразнить медведя", - приводит издание слова высокопоставленного советника в правительстве, прокомментировавшего этот подход. В пример приводится молчание британских властей по вопросам, должна ли Украина пойти на территориальные уступки и должны ли США предоставить ей гарантии безопасности. Как отмечает издание, это контрастирует с реакцией европейских лидеров, которые заявляют о том, что никакие сделки, заключенные у них за спиной, не сработают. Сам телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, а также слова американского лидера о нереалистичности вступления Украины в НАТО были, по словам одного британского чиновника, плохо восприняты. При этом, по словам канцлера герцогства Ланкастерского Пэта Макфаддена, британское правительство не будет "безудержно гоняться за каждым заголовком из Вашингтона". "Я думаю, в национальных интересах, чтобы мы сохранили хороший диалог по общественным и частным каналам, и чтобы мы не реагировали чрезмерно на каждое объявление", - добавил он. Однако некоторые в рядах правящих лейбористов считают, что Лондон реагировал слишком мягко. "США должны помнить, что они не могут вести переговоры о суверенитете другого народа. Важно, чтобы мы продолжали говорить Трампу правду, возможно, другие этого не делают", - приводит газета слова председателя общепартийной группы лейбористов по Украине Алекса Собела. Кроме того, сдержанная позиция Великобритании касается и возможной "торговой войны" с США. Как пишет газета со ссылкой на источники в правительстве, Лондон точно не присоединится к ЕС в введении пошлин в ответ на тарифы Трампа. По их мнению, подобные действия будут малоэффективны и только спровоцируют президента США. Ранее Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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