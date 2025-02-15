В Британии призвали усилить давление на Россию
Британские министры Лэмми и Хили призвали усилить давление на Россию
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности, а также оказать Киеву максимальную поддержку в потенциальных переговорах по урегулированию украинского конфликта.
"На этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности мы обратимся к нашим союзникам с призывом продолжать объединяться и демонстрировать силу... Нам всем нужно усилить давление на Россию... Мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку в переговорах (по достижению мира на Украине - ред.)", - написали Лэмми и Хили в статье для британской газеты Telegraph.
По словам министров, особо важным в связи с этим является введение Западом санкций против России в сфере энергетики.
В статье также отмечается, что мирное соглашение в украинском конфликте должно основываться на "новых договоренностях по обеспечению безопасности". При этом Лэмми и Хили считают, что подобные "договоренности" должны включать в себя увеличение ответственности Европы за безопасность на континенте, долгосрочные обязательства США перед союзниками по НАТО, а также поддержку Британией Штатов и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.