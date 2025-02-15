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В Британии призвали усилить давление на Россию - РИА Новости, 15.02.2025
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04:53 15.02.2025 (обновлено: 07:43 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/britanija-1999519710.html
В Британии призвали усилить давление на Россию
В Британии призвали усилить давление на Россию - РИА Новости, 15.02.2025
В Британии призвали усилить давление на Россию
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:53:00+03:00
2025-02-15T07:43:00+03:00
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дэвид лэмми
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности, а также оказать Киеву максимальную поддержку в потенциальных переговорах по урегулированию украинского конфликта. "На этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности мы обратимся к нашим союзникам с призывом продолжать объединяться и демонстрировать силу... Нам всем нужно усилить давление на Россию... Мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку в переговорах (по достижению мира на Украине - ред.)", - написали Лэмми и Хили в статье для британской газеты Telegraph. По словам министров, особо важным в связи с этим является введение Западом санкций против России в сфере энергетики. В статье также отмечается, что мирное соглашение в украинском конфликте должно основываться на "новых договоренностях по обеспечению безопасности". При этом Лэмми и Хили считают, что подобные "договоренности" должны включать в себя увеличение ответственности Европы за безопасность на континенте, долгосрочные обязательства США перед союзниками по НАТО, а также поддержку Британией Штатов и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html
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украина
россия
сша
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дэвид лэмми, нато, мюнхенская конференция по безопасности
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дэвид Лэмми, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
В Британии призвали усилить давление на Россию

Британские министры Лэмми и Хили призвали усилить давление на Россию

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности, а также оказать Киеву максимальную поддержку в потенциальных переговорах по урегулированию украинского конфликта.
"На этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности мы обратимся к нашим союзникам с призывом продолжать объединяться и демонстрировать силу... Нам всем нужно усилить давление на Россию... Мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку в переговорах (по достижению мира на Украине - ред.)", - написали Лэмми и Хили в статье для британской газеты Telegraph.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Президент Германии выступил с дерзким заявлением в адрес стран ЕС
Вчера, 18:16
По словам министров, особо важным в связи с этим является введение Западом санкций против России в сфере энергетики.
В статье также отмечается, что мирное соглашение в украинском конфликте должно основываться на "новых договоренностях по обеспечению безопасности". При этом Лэмми и Хили считают, что подобные "договоренности" должны включать в себя увеличение ответственности Европы за безопасность на континенте, долгосрочные обязательства США перед союзниками по НАТО, а также поддержку Британией Штатов и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине
Вчера, 14:21
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДэвид ЛэммиНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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