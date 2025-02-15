https://ria.ru/20250215/britanija-1999519710.html

В Британии призвали усилить давление на Россию

В Британии призвали усилить давление на Россию - РИА Новости, 15.02.2025

В Британии призвали усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T04:53:00+03:00

2025-02-15T04:53:00+03:00

2025-02-15T07:43:00+03:00

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дэвид лэмми

нато

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности, а также оказать Киеву максимальную поддержку в потенциальных переговорах по урегулированию украинского конфликта. "На этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности мы обратимся к нашим союзникам с призывом продолжать объединяться и демонстрировать силу... Нам всем нужно усилить давление на Россию... Мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку в переговорах (по достижению мира на Украине - ред.)", - написали Лэмми и Хили в статье для британской газеты Telegraph. По словам министров, особо важным в связи с этим является введение Западом санкций против России в сфере энергетики. В статье также отмечается, что мирное соглашение в украинском конфликте должно основываться на "новых договоренностях по обеспечению безопасности". При этом Лэмми и Хили считают, что подобные "договоренности" должны включать в себя увеличение ответственности Европы за безопасность на континенте, долгосрочные обязательства США перед союзниками по НАТО, а также поддержку Британией Штатов и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999390715.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дэвид лэмми, нато, мюнхенская конференция по безопасности