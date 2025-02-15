https://ria.ru/20250215/brendy-1999598403.html

В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок

В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок - РИА Новости, 15.02.2025

В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок

Западным брендам одежды будет не так просто вернуться на российский рынок, поскольку российские производители хорошо себя зарекомендовали и готовы составить... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:18:00+03:00

2025-02-15T18:18:00+03:00

2025-02-15T18:18:00+03:00

экономика

госдума рф

zara

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Западным брендам одежды будет не так просто вернуться на российский рынок, поскольку российские производители хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке. "Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды", - сказал Антропенко. По его словам, производство одежды не требует сложных технологий и значительных инвестиций, как например, производство самолётов. "Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придётся серьёзно демпинговать", - отметил Антропенко.

https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, госдума рф, zara, bershka