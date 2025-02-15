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В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок - РИА Новости, 15.02.2025
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18:18 15.02.2025
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В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок
В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок - РИА Новости, 15.02.2025
В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок
Западным брендам одежды будет не так просто вернуться на российский рынок, поскольку российские производители хорошо себя зарекомендовали и готовы составить... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:18:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Западным брендам одежды будет не так просто вернуться на российский рынок, поскольку российские производители хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке. "Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды", - сказал Антропенко. По его словам, производство одежды не требует сложных технологий и значительных инвестиций, как например, производство самолётов. "Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придётся серьёзно демпинговать", - отметил Антропенко.
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экономика, госдума рф, zara, bershka
Экономика, Госдума РФ, Zara, Bershka
В Госдуме оценили шансы западных брендов вернуться на российский рынок

Депутат Антропенко: Западу будет не так просто вернуться на российский рынок

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Западным брендам одежды будет не так просто вернуться на российский рынок, поскольку российские производители хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке.
«
"Им теперь будет не так просто вернуться, потому что российские производители уже довольно хорошо себя зарекомендовали и готовы составить достойную конкуренцию на рынке модной и качественной одежды", - сказал Антропенко.
По его словам, производство одежды не требует сложных технологий и значительных инвестиций, как например, производство самолётов.
"Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придётся серьёзно демпинговать", - отметил Антропенко.
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