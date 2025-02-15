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В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на дом
В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на дом - РИА Новости, 15.02.2025
В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на дом
Один человек получил ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома в пятницу в Беловском районе Курской области, сообщил врио... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:56:00+03:00
2025-02-15T08:56:00+03:00
2025-02-15T08:56:00+03:00
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек получил ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на территорию частного дома в пятницу в Беловском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе. В результате ранения получил хозяин дома. С осколочными ранения его доставили в Курскую областную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - написал он. Кроме того, разрушены хозяйственные постройки на территории домовладения. "Вновь призываю наших граждан: пока наша земля не до конца очищена от вражеской нечести, в приграничье все еще опасно! Воздержитесь от поездок туда", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250212/moldavija-1998858737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на дом
В Курской области БПЛА сбросил взрывное устройство на дом, пострадал человек