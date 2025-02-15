https://ria.ru/20250215/berezovka-1999559560.html
Российские войска освободили Березовку в ДНР
Российские войска освободили Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025
Российские войска освободили Березовку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:58:00+03:00
2025-02-15T12:58:00+03:00
2025-02-15T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Березовку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Березовки в ДНР