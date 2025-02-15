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Российские войска освободили Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 15.02.2025 (обновлено: 14:20 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/berezovka-1999559560.html
Российские войска освободили Березовку в ДНР
Российские войска освободили Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025
Российские войска освободили Березовку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:58:00+03:00
2025-02-15T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны. &quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Также бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Варвара Скокшина
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Березовку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Березовки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Березовку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Березовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Березовку в ДНР
Также бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
  • до 490 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • пять автомобилей;
  • шесть орудий полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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