https://ria.ru/20250215/berezovka-1999559560.html

Российские войска освободили Березовку в ДНР

Российские войска освободили Березовку в ДНР - РИА Новости, 15.02.2025

Российские войска освободили Березовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:58:00+03:00

2025-02-15T12:58:00+03:00

2025-02-15T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.Противник потерял:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)