https://ria.ru/20250215/bapor-1999528732.html

БАПОР отметило рост поставок гуманитарной помощи в Газу

БАПОР отметило рост поставок гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 15.02.2025

БАПОР отметило рост поставок гуманитарной помощи в Газу

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) отмечает значительный рост поставок гуманитарной помощи в Газу после заключения... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:44:00+03:00

2025-02-15T07:44:00+03:00

2025-02-15T07:44:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) отмечает значительный рост поставок гуманитарной помощи в Газу после заключения соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, заявила РИА Новости пресс-секретарь агентства Джульетт Тума. "Мы действительно фиксируем резкий рост поставок гуманитарной помощи по сравнению с периодом до перемирия. Это, безусловно, улучшение. Теперь необходимо, чтобы эта помощь продолжала поступать в Газу, ее объемы увеличивались, а коммерческие поставки начали поступать в регион", — сказала Тума. По словам пресс-секретаря агентства, в настоящее время в Газу ежедневно поступает от 500 до 600 грузовиков с гуманитарной помощью, в то время как до перемирия их число не превышало 50. Основной вызов сейчас заключается в том, чтобы сохранить этот уровень поставок и наладить поступление коммерческих грузов. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривал освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250215/bapor-1999524878.html

https://ria.ru/20250215/bapor-1999522551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году