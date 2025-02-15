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США усугубили финансовый кризис БАПОР, заявили в организации - РИА Новости, 15.02.2025
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05:44 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/bapor-1999522551.html
США усугубили финансовый кризис БАПОР, заявили в организации
США усугубили финансовый кризис БАПОР, заявили в организации - РИА Новости, 15.02.2025
США усугубили финансовый кризис БАПОР, заявили в организации
Решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) усугубило и без того тяжелый финансовый кризис... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:44:00+03:00
2025-02-15T05:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации, заявила пресс-секретарь организации Джульетт Тума в интервью РИА Новости. Четвертого февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля". "Мы никогда не прекращаем искать возможности и поддерживать хорошие отношения со всеми государствами-членами. Соединенные Штаты с момента основания БАПОР были одним из крупнейших и самых преданных доноров. Ничто не может заменить эту щедрость. Это делает уже очень тяжелый финансовый кризис агентства ещё глубже", — сказала Тума. Как отметила пресс-секретарь, США прекратили финансирование БАПОР еще в январе 2024 года, задолго до подписания указа, и помощь так и не была возобновлена. В этих условиях положение агентства остаётся критическим, а его потребности продолжают расти. "Существует указ президента США, но мы продолжим демонстрировать значимость работы UNRWA и надеемся, что Соединенные Штаты возобновят финансовую поддержку агентства", — добавила Тума.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997398202.html
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в мире, сша, дональд трамп, бапор, оон, юнеско
В мире, США, Дональд Трамп, БАПОР, ООН, ЮНЕСКО
США усугубили финансовый кризис БАПОР, заявили в организации

Тума: прекращение США финансирования БАПОР усугубило кризис организации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации, заявила пресс-секретарь организации Джульетт Тума в интервью РИА Новости.
Четвертого февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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"Мы никогда не прекращаем искать возможности и поддерживать хорошие отношения со всеми государствами-членами. Соединенные Штаты с момента основания БАПОР были одним из крупнейших и самых преданных доноров. Ничто не может заменить эту щедрость. Это делает уже очень тяжелый финансовый кризис агентства ещё глубже", — сказала Тума.
Как отметила пресс-секретарь, США прекратили финансирование БАПОР еще в январе 2024 года, задолго до подписания указа, и помощь так и не была возобновлена. В этих условиях положение агентства остаётся критическим, а его потребности продолжают расти.
"Существует указ президента США, но мы продолжим демонстрировать значимость работы UNRWA и надеемся, что Соединенные Штаты возобновят финансовую поддержку агентства", — добавила Тума.
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