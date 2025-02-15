https://ria.ru/20250215/bali-1999521494.html
На Бали задержали россиянку
На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 15.02.2025
На Бали задержали россиянку
Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в открытии нелегального салона красоты, иммиграционная служба узнала о... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:23:00+03:00
2025-02-15T05:23:00+03:00
2025-02-15T05:23:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 15 фев - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в открытии нелегального салона красоты, иммиграционная служба узнала о предполагаемом нарушении благодаря действиям своего киберподразделения, говорится в пресс-релизе ведомства. По его данным, задержание произошло 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда гражданка РФ собиралась вылететь в Сингапур. "Глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко пояснил, что на основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что (задержанная - ред.) нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты на Бали", - сообщает иммиграционная служба на своем сайте. Согласно данным иммиграционного контроля, гражданка России въехала на территорию Индонезии, используя визу по прибытии. Этот тип визы в Индонезии можно использовать только для деловых целей и туризма. В настоящее время россиянка находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара, где проходит дальнейшее расследование. "Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами", — подчеркнул Винарко.
https://ria.ru/20250125/bali-1995419381.html
https://ria.ru/20250131/rossiyanin-1996627137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денпасар, индонезия, бали, в мире
Россия, Денпасар, Индонезия, Бали, В мире
На Бали задержали россиянку
На Бали задержали россиянку по подозрению в открытии нелегального салона красоты
ДЖАКАРТА, 15 фев - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в открытии нелегального салона красоты, иммиграционная служба узнала о предполагаемом нарушении благодаря действиям своего киберподразделения, говорится в пресс-релизе ведомства.
По его данным, задержание произошло 9 февраля в международном аэропорту Денпасара
, когда гражданка РФ
собиралась вылететь в Сингапур
.
"Глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко пояснил, что на основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что (задержанная - ред.) нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты на Бали", - сообщает иммиграционная служба на своем сайте.
Согласно данным иммиграционного контроля, гражданка России въехала на территорию Индонезии
, используя визу по прибытии. Этот тип визы в Индонезии можно использовать только для деловых целей и туризма.
В настоящее время россиянка находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара, где проходит дальнейшее расследование.
"Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами", — подчеркнул Винарко.