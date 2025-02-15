https://ria.ru/20250215/bali-1999521494.html

На Бали задержали россиянку

На Бали задержали россиянку - РИА Новости, 15.02.2025

На Бали задержали россиянку

Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в открытии нелегального салона красоты, иммиграционная служба узнала о... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:23:00+03:00

2025-02-15T05:23:00+03:00

2025-02-15T05:23:00+03:00

россия

денпасар

индонезия

бали

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831274578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_0b0f79e02a30e4e26217a413e8c3b86b.jpg

ДЖАКАРТА, 15 фев - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России по подозрению в открытии нелегального салона красоты, иммиграционная служба узнала о предполагаемом нарушении благодаря действиям своего киберподразделения, говорится в пресс-релизе ведомства. По его данным, задержание произошло 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда гражданка РФ собиралась вылететь в Сингапур. "Глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко пояснил, что на основании расследования, проведенного киберподразделением иммиграционного офиса, было установлено, что (задержанная - ред.) нарушила условия туристической визы, открыв нелегальный салон красоты на Бали", - сообщает иммиграционная служба на своем сайте. Согласно данным иммиграционного контроля, гражданка России въехала на территорию Индонезии, используя визу по прибытии. Этот тип визы в Индонезии можно использовать только для деловых целей и туризма. В настоящее время россиянка находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара, где проходит дальнейшее расследование. "Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами", — подчеркнул Винарко.

https://ria.ru/20250125/bali-1995419381.html

https://ria.ru/20250131/rossiyanin-1996627137.html

россия

денпасар

индонезия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, денпасар, индонезия, бали, в мире