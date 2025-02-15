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СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом - РИА Новости, 15.02.2025
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11:04 15.02.2025 (обновлено: 11:12 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/bajkal-1999547645.html
СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом
СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом - РИА Новости, 15.02.2025
СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом
Следователи устанавливают обстоятельства столкновения на льду Байкала судна на воздушной подушке с вездеходом, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:04:00+03:00
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происшествия
байкал
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения на льду Байкала судна на воздушной подушке с вездеходом, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области. "На озере Байкал вблизи п. Хужир Ольхонского района Иркутской области (остров Ольхон) произошло столкновение водного судна на воздушной подушке "Хивус" с вездеходом "Трэкол". Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. Предварительно, причиной столкновения стал порыв ветра: судно развернуло в сторону вездехода и произошло столкновение. Проверка также организована транспортной прокуратурой.
https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html
байкал
россия
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происшествия, байкал, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом

СК выясняет обстоятельства столкновения на льду Байкала судна с вездеходом

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииНа месте столкновения судна на воздушной подушке с вездеходом в Иркутской области
На месте столкновения судна на воздушной подушке с вездеходом в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
На месте столкновения судна на воздушной подушке с вездеходом в Иркутской области
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ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения на льду Байкала судна на воздушной подушке с вездеходом, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.
"На озере Байкал вблизи п. Хужир Ольхонского района Иркутской области (остров Ольхон) произошло столкновение водного судна на воздушной подушке "Хивус" с вездеходом "Трэкол". Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Предварительно, причиной столкновения стал порыв ветра: судно развернуло в сторону вездехода и произошло столкновение.
Проверка также организована транспортной прокуратурой.
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ПроисшествияБайкалРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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