https://ria.ru/20250215/bajkal-1999547645.html

СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом

СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом - РИА Новости, 15.02.2025

СК начал проверку после столкновения на Байкале судна с вездеходом

Следователи устанавливают обстоятельства столкновения на льду Байкала судна на воздушной подушке с вездеходом, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:04:00+03:00

2025-02-15T11:04:00+03:00

2025-02-15T11:12:00+03:00

происшествия

байкал

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства столкновения на льду Байкала судна на воздушной подушке с вездеходом, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области. "На озере Байкал вблизи п. Хужир Ольхонского района Иркутской области (остров Ольхон) произошло столкновение водного судна на воздушной подушке "Хивус" с вездеходом "Трэкол". Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. Предварительно, причиной столкновения стал порыв ветра: судно развернуло в сторону вездехода и произошло столкновение. Проверка также организована транспортной прокуратурой.

https://ria.ru/20250104/bajkal-1992464090.html

байкал

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происшествия, байкал, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)