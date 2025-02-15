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В Австрии гражданин Сирии напал с ножом на людей - РИА Новости, 15.02.2025
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21:55 15.02.2025 (обновлено: 22:14 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/avstriya-1999619863.html
В Австрии гражданин Сирии напал с ножом на людей
В Австрии гражданин Сирии напал с ножом на людей - РИА Новости, 15.02.2025
В Австрии гражданин Сирии напал с ножом на людей
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения с ножом в австрийском городе Филлах, совершенного гражданином Сирии, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:55:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения с ножом в австрийском городе Филлах, совершенного гражданином Сирии, сообщает телеканал Oe24."Согласно данным полиции, погиб 14-летний подросток, четыре человека получили ранения. Преступление произошло в центре города, вблизи главной площади. Нападавший, имеющий право пребывания гражданин Сирии, вскоре был задержан", - говорится в сообщении.Газета Kurier, в свою очередь, сообщает, что свидетелем преступления стал 42-летний водитель доставки еды, который сбил нападавшего на автомобиле.После нападения в городе началась масштабная полицейская операция с привлечением вертолётов: правоохранительные органы искали возможных сообщников задержанного. Пока никакого подтверждения информации о возможных сообщниках нет.Мотивы нападения пока остаются неясными.
https://ria.ru/20250213/manyak-1998984434.html
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в мире, сирия, австрия
В мире, Сирия, Австрия
В Австрии гражданин Сирии напал с ножом на людей

В Австрии при нападении сирийца с ножом погиб подросток, четверо пострадали

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудник полиции в Австрии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нападения с ножом в австрийском городе Филлах, совершенного гражданином Сирии, сообщает телеканал Oe24.
"Согласно данным полиции, погиб 14-летний подросток, четыре человека получили ранения. Преступление произошло в центре города, вблизи главной площади. Нападавший, имеющий право пребывания гражданин Сирии, вскоре был задержан", - говорится в сообщении.
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Газета Kurier, в свою очередь, сообщает, что свидетелем преступления стал 42-летний водитель доставки еды, который сбил нападавшего на автомобиле.
После нападения в городе началась масштабная полицейская операция с привлечением вертолётов: правоохранительные органы искали возможных сообщников задержанного. Пока никакого подтверждения информации о возможных сообщниках нет.
Мотивы нападения пока остаются неясными.
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