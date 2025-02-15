На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения
В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения
© РИА Новости / Александр Кряжев/Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкОнгудайский район Республики Алтай
Онгудайский район Республики Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram.
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"Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет", — уточнил он.
В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Кроме того, в четырех селах Кош-Агачского района могут быть проблемы с водоснабжением.
"Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно — незначительные, не связанные с конструктивом зданий", — отметил Турчак.
До конца дня муниципалитеты должны осмотреть объекты и предоставить полную информацию в оперштаб. Региональный Минстрой готов направить своих специалистов, если понадобятся дополнительные обследования.
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"Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", — написал Турчак.
По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в одном селе ненадолго пропало электричество, в другом — повредилась штукатурка в школе.
"Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач", — уточнили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4:48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.