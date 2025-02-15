https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2025

На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:45:00+03:00

2025-02-15T09:45:00+03:00

2025-02-15T12:07:00+03:00

происшествия

кош-агачский район

республика алтай

улаганский район

андрей турчак

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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram. "Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет", — уточнил он.В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Кроме того, в четырех селах Кош-Агачского района могут быть проблемы с водоснабжением. "Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно — незначительные, не связанные с конструктивом зданий", — отметил Турчак. До конца дня муниципалитеты должны осмотреть объекты и предоставить полную информацию в оперштаб. Региональный Минстрой готов направить своих специалистов, если понадобятся дополнительные обследования. "Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", — написал Турчак. По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в одном селе ненадолго пропало электричество, в другом — повредилась штукатурка в школе."Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач", — уточнили в ведомстве.Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4:48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.

https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525534.html

https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525712.html

кош-агачский район

республика алтай

улаганский район

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происшествия, кош-агачский район, республика алтай, улаганский район, андрей турчак