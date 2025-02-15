Рейтинг@Mail.ru
На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 15.02.2025 (обновлено: 12:07 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html
На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения
На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2025
На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения
В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:45:00+03:00
2025-02-15T12:07:00+03:00
происшествия
кош-агачский район
республика алтай
улаганский район
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151109/85/1511098532_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_173d5de85a3e3b4b811e0182cddf6577.jpg
БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram. &quot;Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет&quot;, — уточнил он.В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Кроме того, в четырех селах Кош-Агачского района могут быть проблемы с водоснабжением. "Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно — незначительные, не связанные с конструктивом зданий", — отметил Турчак. До конца дня муниципалитеты должны осмотреть объекты и предоставить полную информацию в оперштаб. Региональный Минстрой готов направить своих специалистов, если понадобятся дополнительные обследования. "Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", — написал Турчак. По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в одном селе ненадолго пропало электричество, в другом — повредилась штукатурка в школе."Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач", — уточнили в ведомстве.Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4:48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525534.html
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525712.html
кош-агачский район
республика алтай
улаганский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151109/85/1511098532_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_92132a82ef5b7768e51b9b82ae12ba79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кош-агачский район, республика алтай, улаганский район, андрей турчак
Происшествия, Кош-Агачский район, Республика Алтай, Улаганский район, Андрей Турчак
На Алтае ввели режим повышенной готовности после землетрясения

В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности из-за землетрясения

© РИА Новости / Александр Кряжев/Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкОнгудайский район Республики Алтай
Онгудайский район Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев/Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Онгудайский район Республики Алтай. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай после землетрясения ввели режим повышенной готовности, сообщил глава региона Андрей Турчак в Telegram.
«

"Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет", — уточнил он.

Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
06:58
В Кош-Агачском и Улаганском районах отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Кроме того, в четырех селах Кош-Агачского района могут быть проблемы с водоснабжением.
"Проведем здесь обследование скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно — незначительные, не связанные с конструктивом зданий", — отметил Турчак.
До конца дня муниципалитеты должны осмотреть объекты и предоставить полную информацию в оперштаб. Региональный Минстрой готов направить своих специалистов, если понадобятся дополнительные обследования.
«
"Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", — написал Турчак.
По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в одном селе ненадолго пропало электричество, в другом — повредилась штукатурка в школе.
"Выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач", — уточнили в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4:48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.
Барнаул - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения
06:59
 
ПроисшествияКош-Агачский районРеспублика АлтайУлаганский районАндрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала