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Долго протянуть на достижениях СССР в Африке не получится, заявила посол - РИА Новости, 15.02.2025
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06:14 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/afrika-1999523975.html
Долго протянуть на достижениях СССР в Африке не получится, заявила посол
Долго протянуть на достижениях СССР в Африке не получится, заявила посол - РИА Новости, 15.02.2025
Долго протянуть на достижениях СССР в Африке не получится, заявила посол
Африка помнит поддержку СССР, но долго протянуть на достижениях прошлого не получится, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. РИА Новости, 15.02.2025
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Африка помнит поддержку СССР, но долго протянуть на достижениях прошлого не получится, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова. "Когда сажаешь цветок, нужно его поливать. Мы долго на том, как нас помнят за наши прошлые заслуги, не протянем. Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать", - сказала Зейналова. Она отметила, что память о вкладе СССР в суверенитет, освободительную борьбу и последующую поддержку стран континента невероятная. "У меня часто спрашивают: "Почему вы ушли? Когда вы вернетесь?" Я отвечаю: "Мы не уходили, Россия никогда не уходила из Африки. После развала Союза нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость", - указала посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20250212/rossija-1998850681.html
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ссср, россия, маврикий, ирада зейналова, в мире
СССР, Россия, Маврикий, Ирада Зейналова, В мире
Долго протянуть на достижениях СССР в Африке не получится, заявила посол

Посол Зейналова: Африка помнит помощь СССР, но на прошлом долго не протянуть

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИрада Зейналова
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ирада Зейналова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Африка помнит поддержку СССР, но долго протянуть на достижениях прошлого не получится, заявила в интервью РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.
"Когда сажаешь цветок, нужно его поливать. Мы долго на том, как нас помнят за наши прошлые заслуги, не протянем. Мы должны не просто поддерживать, мы должны развивать", - сказала Зейналова.
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Она отметила, что память о вкладе СССР в суверенитет, освободительную борьбу и последующую поддержку стран континента невероятная.
"У меня часто спрашивают: "Почему вы ушли? Когда вы вернетесь?" Я отвечаю: "Мы не уходили, Россия никогда не уходила из Африки. После развала Союза нам было тяжело, мы не оказывали той помощи, которую оказывал Советский Союз. Сейчас мы готовы это сделать, в этом есть историческая необходимость", - указала посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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