https://ria.ru/20250215/adidas-1999513970.html
В Турции оштрафовали Adidas за использование свиной кожи
В Турции оштрафовали Adidas за использование свиной кожи - РИА Новости, 15.02.2025
В Турции оштрафовали Adidas за использование свиной кожи
Турецкий антимонопольный регулятор "Совет по конкуренции" оштрафовал компанию Adidas на 550 тысяч лир (более 15 тысяч долларов) за то, что компания не оповещала РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T02:02:00+03:00
2025-02-15T02:02:00+03:00
2025-02-15T02:02:00+03:00
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СТАМБУЛ, 15 фев - РИА Новости. Турецкий антимонопольный регулятор "Совет по конкуренции" оштрафовал компанию Adidas на 550 тысяч лир (более 15 тысяч долларов) за то, что компания не оповещала потенциальных покупателей в стране об использовании свиной кожи при производстве обуви, сообщает газета Türkiye. По данным газеты, речь идет о модели кроссовок Samba OG, в описании к которой на сайте компании указано, что использована "натуральная кожа", и отсутствуют упоминания о свиной коже. Регулятор указал, что если в рекламируемом товаре "прямо или косвенно используется компонент, противоречащий религиозным чувствам общества", то в рекламе об этом должно быть заявлено четко. Совет по конкуренции оштрафовал компанию на 550 059 лир и постановил прекратить трансляцию соответствующей рекламы. Отмечается, что компании была предоставлена возможность отстоять свою позицию в ноябре 2024 года, но ответа от Adidas не последовало. По состоянию на ночь субботы в описании товара на турецком у компании информации о свиной коже так и не появилось, проверил корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20240731/reklama-1963247432.html
https://ria.ru/20240616/adidas-1953212930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, adidas ag, в мире
Турция, Adidas AG, В мире
В Турции оштрафовали Adidas за использование свиной кожи
Турецкий регулятор оштрафовал Adidas за использование свиной кожи в обуви
СТАМБУЛ, 15 фев - РИА Новости.
Турецкий антимонопольный регулятор "Совет по конкуренции" оштрафовал компанию Adidas на 550 тысяч лир (более 15 тысяч долларов) за то, что компания не оповещала потенциальных покупателей в стране об использовании свиной кожи при производстве обуви, сообщает газета Türkiye
.
По данным газеты, речь идет о модели кроссовок Samba OG, в описании к которой на сайте компании указано, что использована "натуральная кожа", и отсутствуют упоминания о свиной коже.
Регулятор указал, что если в рекламируемом товаре "прямо или косвенно используется компонент, противоречащий религиозным чувствам общества", то в рекламе об этом должно быть заявлено четко.
Совет по конкуренции оштрафовал компанию на 550 059 лир и постановил прекратить трансляцию соответствующей рекламы.
Отмечается, что компании была предоставлена возможность отстоять свою позицию в ноябре 2024 года, но ответа от Adidas не последовало. По состоянию на ночь субботы в описании товара на турецком у компании информации о свиной коже так и не появилось, проверил корреспондент РИА Новости.