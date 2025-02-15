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Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов - РИА Новости, 15.02.2025
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21:20 15.02.2025
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Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов - РИА Новости, 15.02.2025
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов
Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65%, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:20:00+03:00
2025-02-15T21:20:00+03:00
абхазия
россия
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
в мире
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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65%, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. "После закрытия избирательных участков явка на выборах президента Абхазии составила 65%", - рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре по выборам президента Абхазии. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
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абхазия, россия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире
Абхазия, Россия, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов

ЦИК: итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии достигла 65 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Досрочные президентские выборы в Абхазии
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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65%, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"После закрытия избирательных участков явка на выборах президента Абхазии составила 65%", - рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре по выборам президента Абхазии.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Президентские выборы в Абхазии
Вчера, 17:07
 
АбхазияРоссияАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в АбхазииВ мире
 
 
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