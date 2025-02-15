https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999562039.html
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.02.2025
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:14:00+03:00
2025-02-15T13:14:00+03:00
2025-02-15T13:51:00+03:00
абхазия
адгур ардзинба
сухум
россия
президентские выборы в абхазии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999566355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbc2198b10dd9989cf9085c9adf3ad6a.jpg
СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. Первым около 10 утра отдал свой голос бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии. Следующим проголосовал председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - в Сухуме, в городской поликлинике. Затем около полудня проголосовали остальные кандидаты: абхазский политик Бадра Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, а оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999103779.html
абхазия
сухум
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999566355_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0da1c9cdb4d0264a3bd52886552f50b6.jpg
Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах
Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах: бывший торгпред в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный абхазский политик Бадра Гунба, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба.
2025-02-15T13:14
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, адгур ардзинба, сухум, россия, президентские выборы в абхазии, в мире
Абхазия, Адгур Ардзинба, Сухум, Россия, Президентские выборы в Абхазии, В мире
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах