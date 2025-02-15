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Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.02.2025
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13:14 15.02.2025 (обновлено: 13:51 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999562039.html
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.02.2025
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах
Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:14:00+03:00
2025-02-15T13:51:00+03:00
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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. Первым около 10 утра отдал свой голос бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии. Следующим проголосовал председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - в Сухуме, в городской поликлинике. Затем около полудня проголосовали остальные кандидаты: абхазский политик Бадра Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, а оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
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Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах
Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах: бывший торгпред в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный абхазский политик Бадра Гунба, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба.
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абхазия, адгур ардзинба, сухум, россия, президентские выборы в абхазии, в мире
Абхазия, Адгур Ардзинба, Сухум, Россия, Президентские выборы в Абхазии, В мире
Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах

Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах

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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости.
Первым около 10 утра отдал свой голос бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии.
Следующим проголосовал председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - в Сухуме, в городской поликлинике.
Затем около полудня проголосовали остальные кандидаты: абхазский политик Бадра Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, а оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Процедура выборов президента Абхазии
00:31
 
АбхазияАдгур АрдзинбаСухумРоссияПрезидентские выборы в АбхазииВ мире
 
 
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