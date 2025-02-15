https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999562039.html

Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах

Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах - РИА Новости, 15.02.2025

Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах

Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T13:14:00+03:00

2025-02-15T13:14:00+03:00

2025-02-15T13:51:00+03:00

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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. Первым около 10 утра отдал свой голос бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии. Следующим проголосовал председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - в Сухуме, в городской поликлинике. Затем около полудня проголосовали остальные кандидаты: абхазский политик Бадра Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, а оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

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Голосование кандидатов в президенты Абхазии на выборах Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах: бывший торгпред в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный абхазский политик Бадра Гунба, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба. 2025-02-15T13:14 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, адгур ардзинба, сухум, россия, президентские выборы в абхазии, в мире