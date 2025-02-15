https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999554082.html

Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно

Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно - РИА Новости, 15.02.2025

Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно

Все избирательные участки на досрочных выборах президента Абхазии открылись штатно, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан на утреннем... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:24:00+03:00

2025-02-15T12:24:00+03:00

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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Все избирательные участки на досрочных выборах президента Абхазии открылись штатно, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан на утреннем брифинге. "Сегодня с восьми утра были открыты на территории Республики Абхазия в 35 округах 152 участка. Все председатели округов сообщили о том, что все было успешно, в штатном режиме. Процесс голосования открыт и продолжается", - сказал он.Он добавил, что участки в России, в Москве и Черкесске, также открылись штатно. Как передал корреспондент РИА Новости, голосование на открывшемся в Москве участке проходит спокойно. Председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия уточнил, что, как ожидается, в российской столице проголосует больше тысячи граждан Абхазии.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

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Досрочные президентские выборы в Абхазии В Абхазии проходят досрочные президентские выборы 2025-02-15T12:24 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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