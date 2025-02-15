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Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно - РИА Новости, 15.02.2025
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12:24 15.02.2025 (обновлено: 13:50 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999554082.html
Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно
Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно - РИА Новости, 15.02.2025
Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно
Все избирательные участки на досрочных выборах президента Абхазии открылись штатно, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан на утреннем... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:24:00+03:00
2025-02-15T13:50:00+03:00
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адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Все избирательные участки на досрочных выборах президента Абхазии открылись штатно, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан на утреннем брифинге. &quot;Сегодня с восьми утра были открыты на территории Республики Абхазия в 35 округах 152 участка. Все председатели округов сообщили о том, что все было успешно, в штатном режиме. Процесс голосования открыт и продолжается&quot;, - сказал он.Он добавил, что участки в России, в Москве и Черкесске, также открылись штатно. Как передал корреспондент РИА Новости, голосование на открывшемся в Москве участке проходит спокойно. Председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия уточнил, что, как ожидается, в российской столице проголосует больше тысячи граждан Абхазии.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
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Досрочные президентские выборы в Абхазии
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы
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в мире, абхазия, москва, россия, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Москва, Россия, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Все участки на выборах президента Абхазии открылись штатно

ЦИК Абхазии: все участки на досрочных выборах президента открылись штатно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Досрочные президентские выборы в Абхазии
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. Все избирательные участки на досрочных выборах президента Абхазии открылись штатно, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан на утреннем брифинге.
«

"Сегодня с восьми утра были открыты на территории Республики Абхазия в 35 округах 152 участка. Все председатели округов сообщили о том, что все было успешно, в штатном режиме. Процесс голосования открыт и продолжается", - сказал он.

Он добавил, что участки в России, в Москве и Черкесске, также открылись штатно.
Как передал корреспондент РИА Новости, голосование на открывшемся в Москве участке проходит спокойно. Председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия уточнил, что, как ожидается, в российской столице проголосует больше тысячи граждан Абхазии.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Процедура выборов президента Абхазии
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В миреАбхазияМоскваРоссияАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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