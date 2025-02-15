https://ria.ru/20250215/abhazija-1999587481.html
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии" - РИА Новости, 15.02.2025
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
Более тысячи заявок подано за три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии", сообщил руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:50:00+03:00
2025-02-15T16:50:00+03:00
2025-02-15T16:50:00+03:00
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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Более тысячи заявок подано за три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии", сообщил руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. "За три неполных дня подано более 1000 заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии", - рассказал он журналистам. "Для нашей страны эта цифра более чем отличная", — пояснил Хагба. Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель инициативы – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев до 55 лет. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики.
https://ria.ru/20250208/kravtsov-1998146801.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, абхазия, россия, владимир путин
Общество, Абхазия, Россия, Владимир Путин
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
За три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии" подали более тысячи заявок