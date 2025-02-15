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Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии" - РИА Новости, 15.02.2025
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16:50 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/abhazija-1999587481.html
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии" - РИА Новости, 15.02.2025
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
Более тысячи заявок подано за три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии", сообщил руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:50:00+03:00
2025-02-15T16:50:00+03:00
общество
абхазия
россия
владимир путин
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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Более тысячи заявок подано за три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии", сообщил руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба. "За три неполных дня подано более 1000 заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии", - рассказал он журналистам. "Для нашей страны эта цифра более чем отличная", — пояснил Хагба. Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель инициативы – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев до 55 лет. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики.
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общество, абхазия, россия, владимир путин
Общество, Абхазия, Россия, Владимир Путин
Более тысячи заявок подали на участие в конкурсе "Команда Абхазии"

За три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии" подали более тысячи заявок

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 15 фев - РИА Новости. Более тысячи заявок подано за три дня на участие в конкурсе "Команда Абхазии", сообщил руководитель проекта конкурса управленцев, председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
«
"За три неполных дня подано более 1000 заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии", - рассказал он журналистам.
"Для нашей страны эта цифра более чем отличная", — пояснил Хагба.
Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель инициативы – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев до 55 лет. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики.
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