https://ria.ru/20250215/abhazija-1999530701.html

В Абхазии начались президентские выборы

В Абхазии начались президентские выборы - РИА Новости, 15.02.2025

В Абхазии начались президентские выборы

В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025

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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные пункты открыли свои двери для жителей республики.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997751791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Досрочные президентские выборы в Абхазии В Абхазии проходят досрочные президентские выборы 2025-02-15T08:09 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, абхазия, москва, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире