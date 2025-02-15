https://ria.ru/20250215/abhazija-1999530701.html
В Абхазии начались президентские выборы
В Абхазии начались президентские выборы - РИА Новости, 15.02.2025
В Абхазии начались президентские выборы
В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:09:00+03:00
2025-02-15T08:09:00+03:00
2025-02-15T10:25:00+03:00
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президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные пункты открыли свои двери для жителей республики.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997751791.html
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Досрочные президентские выборы в Абхазии
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы
2025-02-15T08:09
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РИА Новости
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россия, абхазия, москва, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире
Россия, Абхазия, Москва, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире
В Абхазии начались президентские выборы
В Абхазии стартовали досрочные президентские выборы