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В Абхазии начались президентские выборы - РИА Новости, 15.02.2025
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08:09 15.02.2025 (обновлено: 10:25 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/abhazija-1999530701.html
В Абхазии начались президентские выборы
В Абхазии начались президентские выборы - РИА Новости, 15.02.2025
В Абхазии начались президентские выборы
В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T08:09:00+03:00
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россия
абхазия
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адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
в мире
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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости. Избирательные пункты открыли свои двери для жителей республики.На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997751791.html
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Досрочные президентские выборы в Абхазии
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы
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россия, абхазия, москва, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире
Россия, Абхазия, Москва, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, В мире
В Абхазии начались президентские выборы

В Абхазии стартовали досрочные президентские выборы

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СУХУМ, 15 фев — РИА Новости. В Абхазии начались президентские выборы, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные пункты открыли свои двери для жителей республики.
Лавров о заинтересованности России в развитии отношений с Абхазией - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Лавров заявил о заинтересованности России в развитии отношений с Абхазией
6 февраля, 15:40
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Процедура выборов президента Абхазии
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РоссияАбхазияМоскваАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в АбхазииВ мире
 
 
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