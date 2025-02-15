https://ria.ru/20250215/abhazija-1999509814.html

В Абхазии пройдут досрочные президентские выборы

В Абхазии пройдут досрочные президентские выборы - РИА Новости, 15.02.2025

В Абхазии пройдут досрочные президентские выборы

Досрочные президентские выборы, назначенные после отставки предыдущего главы государства, пройдут в Абхазии в субботу. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T00:41:00+03:00

2025-02-15T00:41:00+03:00

2025-02-15T00:41:00+03:00

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СУХУМ, 15 фев – РИА Новости. Досрочные президентские выборы, назначенные после отставки предыдущего главы государства, пройдут в Абхазии в субботу. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. Согласно данным Центральной избирательной комиссии Абхазии, в выборах на территории Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей, еще несколько тысяч - в России. Для голосования будут открыты избирательные участки не только на территории республики, но и за ее пределами: два в России — в Москве и Черкесске. По законодательству Абхазии, выборы в республике признаются состоявшимися, если проголосовали 50% или более граждан, имеющих право голосовать. Победившим объявляется кандидат, набравший абсолютное большинство, то есть 50% + 1 человек от числа проголосовавших. В случае, если ни один кандидат такое количество голосов не набрал, объявляется второй тур выборов. Российская сторона выразила надежду на то, что голосование пройдет без эксцессов и в строгом соответствии с правовым полем, а его результаты будут способствовать укреплению внутриполитической стабильности и дальнейшему социально-экономическому развитию Абхазии. У России и Абхазии долгая история дружбы и партнерства начиная с момента признания Москвой абхазской независимости. РФ оказывает поддержку социально-экономическому развитию страны и укреплению ее государственности. В феврале Россия приняла решение дополнительно поставить в республику 182 миллиона кВт.ч электроэнергиии. До этого Москва приняла решение направить средства для социально-экономического развития Абхазии. Кроме того, на днях Россия выделила Абхазии школьные автобусы и машины скорой помощи, а также начала масштабную акцию по детской диспансеризации. Седьмого февраля был совершен исторический первый тестовый рейс из Москвы в восстановленный при содействии РФ аэропорт Сухума. Планируется, что уже в 2025 году аэропорт начнет принимать регулярные авиарейсы. В целях обеспечения безопасности в день выборов будет задействовано около тысячи сотрудников милиции, они начнут работу с 7 утра и будут нести службу до закрытия избирательных участков в 8 вечера. Сотрудники абхазской милиции будут также нести службу и на избирательных участках в России - они были допущены на них для обеспечения безопасности в порядке исключения. Наблюдение за выборами будут обеспечивать более 100 международных электоральных экспертов из более чем 20 стран мира. В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули массовые протесты, вызванные недовольством населения инвестиционным соглашением с Россией. 15 ноября протестующие заняли здания парламента и правительства в Сухуме, требуя отставки президента Аслана Бжании. После нескольких дней переговоров, 19 ноября, Бжания подал в отставку. В связи с этим были назначены досрочные президентские выборы.

https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998840547.html

https://ria.ru/20250210/mid-1998338848.html

https://ria.ru/20250211/abhazija-1998608317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, абхазия, москва, аслан бжания, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, в мире