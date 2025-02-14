https://ria.ru/20250214/zemletryasenie-1999506955.html
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 14.02.2025
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:53:00+03:00
2025-02-14T23:53:00+03:00
2025-02-14T23:53:00+03:00
в мире
эфиопия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Эфиопии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 20.28 по времени UTC (23.28 мск) в 86 километрах к северо-востоку от города Назрет с населением 213 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20250214/aljaska-1999291207.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Эфиопия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0
В Эфиопии в районе города Назрет произошло землетрясение магнитудой 6,0