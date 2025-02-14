https://ria.ru/20250214/zemletryasenie-1999274374.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T05:22:00+03:00

2025-02-14T05:22:00+03:00

2025-02-14T05:22:00+03:00

тихий океан

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 14 февраля в 12.32 (4.32 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 197 километрах юго-западнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг – на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости специалистам на поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250212/chukotka-1998764587.html

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, происшествия