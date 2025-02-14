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У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 14.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:22:00+03:00
2025-02-14T05:22:00+03:00
2025-02-14T05:22:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 14 февраля в 12.32 (4.32 мск). Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 197 километрах юго-западнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг – на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости специалистам на поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250212/chukotka-1998764587.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тихий океан, происшествия
Тихий океан, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9