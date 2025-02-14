https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html

Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ

Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025

Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ

Попытки Владимира Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов, пишет RFI. В статье отмечается, что глава киевского режима не... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:28:00+03:00

2025-02-14T08:28:00+03:00

2025-02-14T11:38:00+03:00

в мире

ангола

владимир зеленский

жоау лоуренсу

африка

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов, пишет RFI. В статье отмечается, что глава киевского режима не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран.Так, он не получил приглашения для непосредственного участия в предстоящем саммите, но ему разрешили выступить дистанционно, после того как он сам об этом попросил. Возможное присутствие Зеленского вызвало недовольство некоторых стран, в результате которого от приглашения могут отказаться, сообщает RFI.По данным радиостанции, среди противников участия Зеленского президент Анголы Жоау Лоуренсу, который должен занять должность председателя союза. "Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского. Это невозможно", — сказал неназванный дипломат в комментарии изданию.Другой дипломатический источник сравнил Украину с "горячей картошкой", заявив, что большинство африканских стран просят о нейтралитете, опасаясь оттолкнуть российских партнеров.Саммит Афросоюза пройдет 15-16 февраля в Аддис-Абебе.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html

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в мире, ангола, владимир зеленский, жоау лоуренсу, африка