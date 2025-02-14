Рейтинг@Mail.ru
Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 14.02.2025 (обновлено: 11:38 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html
Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ
Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2025
Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ
Попытки Владимира Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов, пишет RFI. В статье отмечается, что глава киевского режима не... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:28:00+03:00
2025-02-14T11:38:00+03:00
в мире
ангола
владимир зеленский
жоау лоуренсу
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998608751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56775b0f87dae4b1cf6a2acb6349db5b.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов, пишет RFI. В статье отмечается, что глава киевского режима не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран.Так, он не получил приглашения для непосредственного участия в предстоящем саммите, но ему разрешили выступить дистанционно, после того как он сам об этом попросил. Возможное присутствие Зеленского вызвало недовольство некоторых стран, в результате которого от приглашения могут отказаться, сообщает RFI.По данным радиостанции, среди противников участия Зеленского президент Анголы Жоау Лоуренсу, который должен занять должность председателя союза. "Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского. Это невозможно", — сказал неназванный дипломат в комментарии изданию.Другой дипломатический источник сравнил Украину с "горячей картошкой", заявив, что большинство африканских стран просят о нейтралитете, опасаясь оттолкнуть российских партнеров.Саммит Афросоюза пройдет 15-16 февраля в Аддис-Абебе.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html
ангола
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998608751_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_c921bda7eff02a2217a19fec81ea2054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ангола, владимир зеленский, жоау лоуренсу, африка
В мире, Ангола, Владимир Зеленский, Жоау Лоуренсу, Африка
Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ

Представители африканских стран выступили против участия Зеленского в саммите АС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов, пишет RFI.

В статье отмечается, что глава киевского режима не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Вчера, 08:51
Так, он не получил приглашения для непосредственного участия в предстоящем саммите, но ему разрешили выступить дистанционно, после того как он сам об этом попросил.

Возможное присутствие Зеленского вызвало недовольство некоторых стран, в результате которого от приглашения могут отказаться, сообщает RFI.

По данным радиостанции, среди противников участия Зеленского президент Анголы Жоау Лоуренсу, который должен занять должность председателя союза.

"Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского. Это невозможно", — сказал неназванный дипломат в комментарии изданию.

Другой дипломатический источник сравнил Украину с "горячей картошкой", заявив, что большинство африканских стран просят о нейтралитете, опасаясь оттолкнуть российских партнеров.

Саммит Афросоюза пройдет 15-16 февраля в Аддис-Абебе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Начинаются судьбоносные для Киева семь дней
Вчера, 08:00
 
В миреАнголаВладимир ЗеленскийЖоау ЛоуренсуАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала