Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ
Представители африканских стран выступили против участия Зеленского в саммите АС
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство делегатов, пишет RFI.
В статье отмечается, что глава киевского режима не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран.
В статье отмечается, что глава киевского режима не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран.
Так, он не получил приглашения для непосредственного участия в предстоящем саммите, но ему разрешили выступить дистанционно, после того как он сам об этом попросил.
Возможное присутствие Зеленского вызвало недовольство некоторых стран, в результате которого от приглашения могут отказаться, сообщает RFI.
По данным радиостанции, среди противников участия Зеленского президент Анголы Жоау Лоуренсу, который должен занять должность председателя союза.
"Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского. Это невозможно", — сказал неназванный дипломат в комментарии изданию.
Другой дипломатический источник сравнил Украину с "горячей картошкой", заявив, что большинство африканских стран просят о нейтралитете, опасаясь оттолкнуть российских партнеров.
Саммит Афросоюза пройдет 15-16 февраля в Аддис-Абебе.
Возможное присутствие Зеленского вызвало недовольство некоторых стран, в результате которого от приглашения могут отказаться, сообщает RFI.
По данным радиостанции, среди противников участия Зеленского президент Анголы Жоау Лоуренсу, который должен занять должность председателя союза.
"Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского. Это невозможно", — сказал неназванный дипломат в комментарии изданию.
Другой дипломатический источник сравнил Украину с "горячей картошкой", заявив, что большинство африканских стран просят о нейтралитете, опасаясь оттолкнуть российских партнеров.
Саммит Афросоюза пройдет 15-16 февраля в Аддис-Абебе.
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