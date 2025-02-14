Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами
Рогов назвал заявление Зеленского о покушении очередной выдумкой
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении и добавил, что не удивится, если скоро тот расскажет о встрече с инопланетянами.
Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили.
"Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности.
"Также возникает вопрос, почему ничего не известно о тех, кто якобы погиб при покушении", - сказал Рогов.
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