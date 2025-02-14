https://ria.ru/20250214/zelenskij-1999258697.html

Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами

Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами - РИА Новости, 14.02.2025

Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.02.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении и добавил, что не удивится, если скоро тот расскажет о встрече с инопланетянами. Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили. "Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности. "Также возникает вопрос, почему ничего не известно о тех, кто якобы погиб при покушении", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999245021.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, владимир рогов, в мире