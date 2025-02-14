Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/zelenskij-1999258697.html
Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами
Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами - РИА Новости, 14.02.2025
Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:00:00+03:00
2025-02-14T01:00:00+03:00
владимир зеленский
владимир рогов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении и добавил, что не удивится, если скоро тот расскажет о встрече с инопланетянами. Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили. "Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности. "Также возникает вопрос, почему ничего не известно о тех, кто якобы погиб при покушении", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999245021.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999189172.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, владимир рогов, в мире
Владимир Зеленский, Владимир Рогов, В мире
Рогов заявил, что выдумки Зеленского дойдут до встречи с инопланетянами

Рогов назвал заявление Зеленского о покушении очередной выдумкой

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении и добавил, что не удивится, если скоро тот расскажет о встрече с инопланетянами.
Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Госдуме оценили ситуацию с жалобой Зеленского на Трампа
Вчера, 22:07
"Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности.
"Также возникает вопрос, почему ничего не известно о тех, кто якобы погиб при покушении", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Зеленский обиделся на Трампа из-за Путина
Вчера, 17:37
 
Владимир ЗеленскийВладимир РоговВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала