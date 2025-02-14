https://ria.ru/20250214/zelenka-1999460682.html

В Волгоградской области мужчина облил сотрудницу банка зеленкой

В Волгоградской области мужчина облил сотрудницу банка зеленкой - РИА Новости, 14.02.2025

В Волгоградской области мужчина облил сотрудницу банка зеленкой

Мужчина облил зеленкой сотрудницу банка в городе Котово Волгоградской области, выполняя задание телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:42:00+03:00

2025-02-14T17:42:00+03:00

2025-02-14T17:47:00+03:00

происшествия

котово

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 14 фев - РИА Новости. Мужчина облил зеленкой сотрудницу банка в городе Котово Волгоградской области, выполняя задание телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону. "14 февраля в полицию поступило сообщение из отделения банка Котово Волгоградской области о том, что неизвестный мужчина облил раствором зелёнки сотрудницу финансового учреждения, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Полиции удалось установить личность мужчины, он был доставлен в отдел. Им оказался 63-летний местный житель. Сотрудникам полиции он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные люди и убедили перевести 90 тысяч рублей на указанный счёт, затем ему дали задание облить зеленкой сотрудника банка.

https://ria.ru/20241225/novosibirsk-1991286893.html

котово

волгоградская область

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происшествия, котово, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)