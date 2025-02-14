https://ria.ru/20250214/zaes-1999318776.html
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов - РИА Новости, 14.02.2025
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов
Запорожская АЭС не получила повреждений после ночных обстрелов объектов инфраструктуры области, однако создана потенциальная угроза безопасности, сообщила в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:45:00+03:00
2025-02-14T10:45:00+03:00
2025-02-14T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС не получила повреждений после ночных обстрелов объектов инфраструктуры области, однако создана потенциальная угроза безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба станции.Ранее минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина."Запорожская АЭС не получила повреждений в результате ночных артиллерийских обстрелов объектов инфраструктуры Запорожской области, но создана потенциальная угроза безопасности" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250213/zaes-1999069672.html
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Запорожская АЭС, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Энергодар, В мире
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов
ЗАЭС не получила повреждений после ночных обстрелов инфраструктуры области