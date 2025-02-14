Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 14.02.2025 (обновлено: 12:22 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zaes-1999318776.html
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов - РИА Новости, 14.02.2025
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов
Запорожская АЭС не получила повреждений после ночных обстрелов объектов инфраструктуры области, однако создана потенциальная угроза безопасности, сообщила в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:45:00+03:00
2025-02-14T12:22:00+03:00
запорожская аэс
запорожская область
специальная военная операция на украине
днепр (город)
энергодар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_477:572:3101:2048_1920x0_80_0_0_9715068170c8313a8a876faa55cadf71.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС не получила повреждений после ночных обстрелов объектов инфраструктуры области, однако создана потенциальная угроза безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба станции.Ранее минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина."Запорожская АЭС не получила повреждений в результате ночных артиллерийских обстрелов объектов инфраструктуры Запорожской области, но создана потенциальная угроза безопасности" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250213/zaes-1999069672.html
запорожская область
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, запорожская область, днепр (город), энергодар, в мире
Запорожская АЭС, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Энергодар, В мире
ЗАЭС не получила повреждений после ночных артобстрелов

ЗАЭС не получила повреждений после ночных обстрелов инфраструктуры области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС не получила повреждений после ночных обстрелов объектов инфраструктуры области, однако создана потенциальная угроза безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба станции.
Ранее минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, находящейся рядом с Запорожской атомной станцией. ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.
"Запорожская АЭС не получила повреждений в результате ночных артиллерийских обстрелов объектов инфраструктуры Запорожской области, но создана потенциальная угроза безопасности" - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
ВС России и Росатом сделали все для безопасной работы ЗАЭС, заявил Балицкий
13 февраля, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьДнепр (город)ЭнергодарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала