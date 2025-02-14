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ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 14.02.2025 (обновлено: 08:36 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/zaes-1999283583.html
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС
Запорожская АЭС не повреждена в результате обстрела украинскими войсками Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией, ЗАЭС продолжает работу в прежнем РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:28:00+03:00
2025-02-14T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
энергодар
запорожская область
днепр (город)
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС не повреждена в результате обстрела украинскими войсками Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией, ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других в регионах области. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что по ТЭС было нанесено не мене 15 артиллерийских ударов."Станция работает в прежнем режиме, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала", - сказала Яшина.Запорожская ТЭС расположена в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250214/obstrel-1999283927.html
энергодар
запорожская область
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запорожская аэс, энергодар, запорожская область, днепр (город), жкх
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), ЖКХ
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС

ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС не повреждена в результате обстрела украинскими войсками Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией, ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других в регионах области. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что по ТЭС было нанесено не мене 15 артиллерийских ударов.
"Станция работает в прежнем режиме, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала", - сказала Яшина.
Запорожская ТЭС расположена в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Подстанция - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Появились подробности обстрела ВСУ Запорожской ТЭС
Вчера, 08:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЭнергодарЗапорожская областьДнепр (город)ЖКХ
 
 
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