https://ria.ru/20250214/zaes-1999283583.html
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС - РИА Новости, 14.02.2025
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС
Запорожская АЭС не повреждена в результате обстрела украинскими войсками Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией, ЗАЭС продолжает работу в прежнем РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:28:00+03:00
2025-02-14T08:28:00+03:00
2025-02-14T08:36:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Запорожская АЭС не повреждена в результате обстрела украинскими войсками Запорожской ТЭС, находящейся рядом с атомной станцией, ЗАЭС продолжает работу в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее минэнерго Запорожской области сообщило, что украинские войска нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других в регионах области. Врио главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что по ТЭС было нанесено не мене 15 артиллерийских ударов."Станция работает в прежнем режиме, Запорожская АЭС в результате обстрела не пострадала", - сказала Яшина.Запорожская ТЭС расположена в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), ЖКХ
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС
ЗАЭС не пострадала после обстрела Запорожской ТЭС со стороны ВСУ