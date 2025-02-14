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"Равносильно ядерному удару". Китай начал подготовку к атаке

"Равносильно ядерному удару". Китай начал подготовку к атаке - РИА Новости, 14.02.2025

"Равносильно ядерному удару". Китай начал подготовку к атаке

Пекин набирает лучших специалистов в команду планетарной обороны. Причина — крупный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032-м. Насколько... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:00:00+03:00

2025-02-14T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Пекин набирает лучших специалистов в команду планетарной обороны. Причина — крупный астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032-м. Насколько велика опасность и как ее собираются отражать — в материале РИА Новости.Последнее оповещениеОбъект 2024 YR4 появился на небосводе перед Новым годом. Его заметила автоматическая станция в Чили, которая входит в группу из четырех телескопов ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, "Система последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей"). Программа Sentry рассчитала траекторию и забила тревогу: 22 декабря 2032-го возможно столкновение с планетой.Согласно первоначальным оценкам, вероятность удара — один процент. Однако дальнейшие наблюдения заставили повысить показатель до 2,3. Это делает астероид 2024 YR4 самым опасным небесным телом для Земли на сегодняшний день. Шансы других недотягивают даже до одной сотой.Размер объекта в поперечнике — от 40 до 90 метров. Этого слишком мало, чтобы устроить глобальную катастрофу (для сравнения: астероид, убивший динозавров, был в диаметре около десяти километров). Тем не менее новый гость из космоса способен стереть с лица Земли крупный город.Вторая Тунгуска"Если упадет посреди пустыни или океана, вреда не будет. А прямое попадание в город было бы равносильно взрыву там ядерной бомбы", — пишет научный журналист Робин Джордж Эндрюс.По его словам, если астероид 40-метровый, то до Земли он не долетит, но взорвется в воздухе и вызовет разрушительную ударную волну. Девяностометровый же может оставить огромный кратер и убить все живое в радиусе нескольких километров.Этот астероид сравнивают с Тунгусским феноменом. В результате взрыва над сибирской тайгой в 1908-м на огромной территории повалило деревья, возник лесной пожар, в сотнях километров от эпицентра повыбивало стекла в окнах. Осколков при этом не нашли. Согласно современным исследованиям, причиной могло стать железное тело диаметром 100-200 метров, которое вошло в плотные слои атмосферы. Из чего состоит 2024 YR4, пока неизвестно.Миллионы людей в зоне рискаУже определили, какие территории под угрозой. Зона вероятного падения астероида тянется от Мексики через Африку и южную оконечность Аравийского полуострова до Индии. На этой условной линии — такие крупные города, как Богота, Лагос, Мумбаи.Пока астрономы всего мира наблюдают, Китай начинает действовать. Как сообщает South China Morning Post, Государственное управление по науке, технологиям и промышленности национальной обороны объявило набор сотрудников в команду планетарной обороны. В соцсети WeChat опубликованы вакансии, в том числе специалистов по мониторингу астероидов и созданию методов раннего оповещения.По данным СМИ, Китай планирует направить к опасному небесному телу беспилотный космический аппарат, чтобы он врезался в астероид и тем самым сдвинул его с орбиты. Если так, то грядущая миссия концептуально повторит операцию DART — первый и на данный момент последний случай, когда человечество "вручную" изменило направление движения крупного космического объекта.Космический дартсАппарат DART (Double Asteroid Redirection Test) запустили в космос в ночь на 24 ноября 2021-го. А 27 сентября 2022-го в 14:14 по московскому времени он успешно столкнулся с Диморфом — небольшим астероидом с диаметром примерно 160 метров, который вращается вокруг более крупного, Дидима (780 метров).Систему Дидим — Диморф выбрали для этого эксперимента также потому, что она напоминает двойной астероид 1999 KW4, который пролетел на потенциально опасном расстоянии в 5,2 миллиона километров от нашей планеты 25 мая 2019-го.В результате Диморф значительно приблизился к "старшему брату", период его обращения вокруг Дидима сократился на 33 минуты. Хотя ожидали всего десять, то есть план даже перевыполнили. Орбита небесного тела изменилась. Теперь то же самое предстоит повторить с астероидом 2024 YR4.Впрочем, не исключено, что до этого не дойдет. Как отмечает НАСА, по мере наблюдений за астероидом астрономы могут понизить или вовсе исключить вероятность его столкновения с Землей, как уже бывало не раз.Но могут и повысить.

https://ria.ru/20230307/dart-1856185789.html

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