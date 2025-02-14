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Рособрнадзор исправит проект о тесте по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 14.02.2025
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13:58 14.02.2025 (обновлено: 14:26 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/yarovaya-1999379611.html
Рособрнадзор исправит проект о тесте по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор исправит проект о тесте по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 14.02.2025
Рособрнадзор исправит проект о тесте по русскому для детей мигрантов
Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики выявила прямые несоответствия законодательству в проекте Рособрнадзора о пороге знания русского языка для... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:58:00+03:00
2025-02-14T14:26:00+03:00
общество
россия
ирина яровая
вячеслав володин
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики выявила прямые несоответствия законодательству в проекте Рособрнадзора о пороге знания русского языка для детей мигрантов в 30% при поступлении в школу, ведомство обязалось к 17 февраля исправить проект с учетом замечаний, сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая. "Мы выявили прямые несоответствия подзаконных актов, которые разработаны правительством, требованиям федерального законодательства. Сегодня мы провели обсуждение и договорились, что до 17 февраля, то есть, в короткий срок, конкретные наши замечания, которые были озвучены по каждому положению, подготовленному Рособрнадзором и министерством просвещения приказам, были учтены. Нами даны поручения профильным комитетам", - сказала она журналистам. Она отметила, что комитеты будут рассматривать новые проектные изменения, далее они будут рассматриваться на заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной миграции. Проект акта о минимальном числе баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов был недоработан и опубликован по техническим причинам, сообщили ранее в пресс-службе Рособрнадзора. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится служебная проверка, работа над документом продолжается. Ранее Рособрнадзор опубликовал проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо набрать не менее 30% от максимального числа баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что проект Рособрнадзора, устанавливающий порог знания русского языка в 30%, противоречит духу и норме закона. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html
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общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
Рособрнадзор исправит проект о тесте по русскому для детей мигрантов

Яровая: проект Рособрнадзора по русскому языку будет исправлен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики выявила прямые несоответствия законодательству в проекте Рособрнадзора о пороге знания русского языка для детей мигрантов в 30% при поступлении в школу, ведомство обязалось к 17 февраля исправить проект с учетом замечаний, сказала вице-спикер ГД Ирина Яровая.
"Мы выявили прямые несоответствия подзаконных актов, которые разработаны правительством, требованиям федерального законодательства. Сегодня мы провели обсуждение и договорились, что до 17 февраля, то есть, в короткий срок, конкретные наши замечания, которые были озвучены по каждому положению, подготовленному Рособрнадзором и министерством просвещения приказам, были учтены. Нами даны поручения профильным комитетам", - сказала она журналистам.
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Она отметила, что комитеты будут рассматривать новые проектные изменения, далее они будут рассматриваться на заседании межведомственной комиссии по вопросам противодействия нелегальной миграции.
Проект акта о минимальном числе баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов был недоработан и опубликован по техническим причинам, сообщили ранее в пресс-службе Рособрнадзора. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится служебная проверка, работа над документом продолжается.
Ранее Рособрнадзор опубликовал проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо набрать не менее 30% от максимального числа баллов.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что проект Рособрнадзора, устанавливающий порог знания русского языка в 30%, противоречит духу и норме закона.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка.
Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
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ОбществоРоссияИрина ЯроваяВячеслав ВолодинВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФ
 
 
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