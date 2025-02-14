https://ria.ru/20250214/whatsapp-1999417806.html

МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp

МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp - РИА Новости, 14.02.2025

МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:45:00+03:00

2025-02-14T15:45:00+03:00

2025-02-14T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия. Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты", - говорится в сообщении. Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически, пояснили правоохранители.

https://ria.ru/20250213/mvd-1999234925.html

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2025

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технологии, whatsapp inc., министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество