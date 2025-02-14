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Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.02.2025
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17:16 14.02.2025 (обновлено: 17:35 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vybory-1999452865.html
Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс
Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс - РИА Новости, 14.02.2025
Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Румыния отменила выборы на основе "хлипких подозрений". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:16:00+03:00
2025-02-14T17:35:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Румыния отменила выборы на основе "хлипких подозрений"."Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны. Вы можете верить, что это плохо со стороны России - покупать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, мы так считаем. Вы можете это осуждать на мировой арене. Но если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - сказал Вэнс.Его слова публика встретила редкими аплодисментами.Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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Вэнс об отмене выборов в Румынии на основе "хлипких подозрений"
Напомним, Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России.
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румыния, джеймс дэвид вэнс, сша, европа, в мире, россия, дмитрий песков, сергей лавров
Румыния, Джеймс Дэвид Вэнс, США, Европа, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс

Вэнс: выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Румыния отменила выборы на основе "хлипких подозрений".
«
"Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны. Вы можете верить, что это плохо со стороны России - покупать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, мы так считаем. Вы можете это осуждать на мировой арене. Но если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - сказал Вэнс.
Его слова публика встретила редкими аплодисментами.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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