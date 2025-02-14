https://ria.ru/20250214/vsu-1999484921.html

Мирошник назвал основные статьи, по которым судят украинских военных

Мирошник назвал основные статьи, по которым судят украинских военных - РИА Новости, 14.02.2025

Мирошник назвал основные статьи, по которым судят украинских военных

Основные статьи, по которым осуждены на территории России сотни украинских военных - это преднамеренные убийства, применение запрещенных форм ведения войны,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:38:00+03:00

2025-02-14T19:38:00+03:00

2025-02-14T19:38:00+03:00

россия

курская область

курск

родион мирошник

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 14 фев – РИА Новости. Основные статьи, по которым осуждены на территории России сотни украинских военных - это преднамеренные убийства, применение запрещенных форм ведения войны, насилие и обстрелы гражданских сооружений, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На сегодняшний день мы рассматриваем проведение судов по отношению тех, кто сейчас находится в наших руках. Сегодня более 400 судов уже прошло… более пятисот человек из состава украинских вооруженных формирований - они уже осуждены, значит, на сроки от 8,5 (года - ред.) до пожизненного. И основные статьи, по которым они осуждены - это убийства, это применение запрещенных форм войны, это насилие, это сексуальное насилие, это обстрелы гражданских сооружений и намеренные и преднамеренные убийства мирных людей. Вот это основной арсенал, который сейчас рассматривается, с которым сейчас работают наши следственные правоохранительные органы", - заявил Мирошник в ходе брифинга с журналистами в Курске. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999455265.html

https://ria.ru/20250131/sk-1996525873.html

россия

курская область

курск

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россия, курская область, курск, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия