Мирошник назвал основные статьи, по которым судят украинских военных
Мирошник: украинских военных в России часто судят за убийства мирных жителей
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник. Архивное фото
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КУРСК, 14 фев – РИА Новости. Основные статьи, по которым осуждены на территории России сотни украинских военных - это преднамеренные убийства, применение запрещенных форм ведения войны, насилие и обстрелы гражданских сооружений, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На сегодняшний день мы рассматриваем проведение судов по отношению тех, кто сейчас находится в наших руках. Сегодня более 400 судов уже прошло… более пятисот человек из состава украинских вооруженных формирований - они уже осуждены, значит, на сроки от 8,5 (года - ред.) до пожизненного. И основные статьи, по которым они осуждены - это убийства, это применение запрещенных форм войны, это насилие, это сексуальное насилие, это обстрелы гражданских сооружений и намеренные и преднамеренные убийства мирных людей. Вот это основной арсенал, который сейчас рассматривается, с которым сейчас работают наши следственные правоохранительные органы", - заявил Мирошник в ходе брифинга с журналистами в Курске.
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