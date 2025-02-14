https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html

ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области

ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области

Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:51:00+03:00

2025-02-14T18:51:00+03:00

2025-02-14T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Предварительно, пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов", — написал он.В селе Герасимовка в Валуйском округе БПЛА ударил по домовладению, повредив стоявшую рядом машину, а в селе Репяховка в Краснояружском районе оказалось разбито лобовое стекло легковушки, добавил губернатор.Украинский беспилотник также атаковал село Муром в Шебекинском округе — там выбило окна в жилом доме, повреждения получили кровля и припаркованный автомобиль, добавил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250213/gladkov-1999251972.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины