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ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 14.02.2025 (обновлено: 19:58 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html
ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области
ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:51:00+03:00
2025-02-14T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Предварительно, пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов", — написал он.В селе Герасимовка в Валуйском округе БПЛА ударил по домовладению, повредив стоявшую рядом машину, а в селе Репяховка в Краснояружском районе оказалось разбито лобовое стекло легковушки, добавил губернатор.Украинский беспилотник также атаковал село Муром в Шебекинском округе — там выбило окна в жилом доме, повреждения получили кровля и припаркованный автомобиль, добавил Гладков.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250213/gladkov-1999251972.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали 5 населенных пунктов в Белгородской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Предварительно, пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов", — написал он.
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В селе Герасимовка в Валуйском округе БПЛА ударил по домовладению, повредив стоявшую рядом машину, а в селе Репяховка в Краснояружском районе оказалось разбито лобовое стекло легковушки, добавил губернатор.
Украинский беспилотник также атаковал село Муром в Шебекинском округе — там выбило окна в жилом доме, повреждения получили кровля и припаркованный автомобиль, добавил Гладков.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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