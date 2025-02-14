ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник
Мирошник: ВСУ разграбили почти все приграничные курские села, куда заходили
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбстановка в селе Русское Поречное в Курской области
Обстановка в селе Русское Поречное в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Практически все населенные пункты приграничных районов Курской области, куда заходили вооруженные силы Украины, подверглись разграблению, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Практически все населенные пункты, куда захотели украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению. Стиральные машины, унитазы, бытовая техника, постельное белье. Это все грабили в огромных объемах. И несколько человек мне рассказали о наличии специальных подразделений, условно военных, которые заходили для грабежа", - сказал Мирошник.
По его словам, данные подразделения пересекали границу России и Украины между Курской и Сумской областями, а после на грузовых автомобилях вывозили награбленное.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.