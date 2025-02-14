Рейтинг@Mail.ru
ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vsu-1999468490.html
ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник
ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник
Практически все населенные пункты приграничных районов Курской области, куда заходили вооруженные силы Украины, подверглись разграблению, заявил журналистам... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:05:00+03:00
2025-02-14T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997495438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb0a19c8b2aee2ee3c7cf740e0c3b3c2.jpg
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Практически все населенные пункты приграничных районов Курской области, куда заходили вооруженные силы Украины, подверглись разграблению, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Практически все населенные пункты, куда захотели украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению. Стиральные машины, унитазы, бытовая техника, постельное белье. Это все грабили в огромных объемах. И несколько человек мне рассказали о наличии специальных подразделений, условно военных, которые заходили для грабежа", - сказал Мирошник. По его словам, данные подразделения пересекали границу России и Украины между Курской и Сумской областями, а после на грузовых автомобилях вывозили награбленное. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999462392.html
https://ria.ru/20250214/miroshnik-1999454640.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997495438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b3aa48dde51caf5ce5cb95df5c31827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ВСУ разграбили почти все курские села, куда заходили, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ разграбили почти все приграничные курские села, куда заходили

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбстановка в селе Русское Поречное в Курской области
Обстановка в селе Русское Поречное в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Обстановка в селе Русское Поречное в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 фев - РИА Новости. Практически все населенные пункты приграничных районов Курской области, куда заходили вооруженные силы Украины, подверглись разграблению, заявил журналистам посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Практически все населенные пункты, куда захотели украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению. Стиральные машины, унитазы, бытовая техника, постельное белье. Это все грабили в огромных объемах. И несколько человек мне рассказали о наличии специальных подразделений, условно военных, которые заходили для грабежа", - сказал Мирошник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ВСУ чувствовали безнаказанность в Курской области, заявил Мирошник
Вчера, 17:44
По его словам, данные подразделения пересекали границу России и Украины между Курской и Сумской областями, а после на грузовых автомобилях вывозили награбленное.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Половина курян в некоторых занятых ВСУ селах не дожили до освобождения
Вчера, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала