https://ria.ru/20250214/vsu-1999444361.html

Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра

Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра - РИА Новости, 14.02.2025

Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра

Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", зафиксировали переброску... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:56:00+03:00

2025-02-14T16:56:00+03:00

2025-02-14T16:56:00+03:00

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", зафиксировали переброску Киевом военных Сил специальных операций (ССО) ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "Добровольцы "перемололи" большое количество сил и средств противника, вынуждая его срочно перебрасывать подкрепления из тыловых районов страны. Разведка зафиксировала специалистов сил специальных операций ВСУ, отдельный отряд беспилотников, реактивные системы залпового огня (в районе Часова Яра - ред.)", - рассказали в пресс-службе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250213/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр, вооруженные силы украины, днр, вооруженные силы рф