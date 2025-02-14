Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра
Разведчики "Александра Невского" узнали о переброске Киевом ССО к Часову Яру
© РИА новостиШтурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра
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Штурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", зафиксировали переброску Киевом военных Сил специальных операций (ССО) ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
"Добровольцы "перемололи" большое количество сил и средств противника, вынуждая его срочно перебрасывать подкрепления из тыловых районов страны. Разведка зафиксировала специалистов сил специальных операций ВСУ, отдельный отряд беспилотников, реактивные системы залпового огня (в районе Часова Яра - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
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