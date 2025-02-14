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Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vsu-1999444361.html
Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра
Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра - РИА Новости, 14.02.2025
Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра
Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", зафиксировали переброску... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:56:00+03:00
2025-02-14T16:56:00+03:00
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", зафиксировали переброску Киевом военных Сил специальных операций (ССО) ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "Добровольцы "перемололи" большое количество сил и средств противника, вынуждая его срочно перебрасывать подкрепления из тыловых районов страны. Разведка зафиксировала специалистов сил специальных операций ВСУ, отдельный отряд беспилотников, реактивные системы залпового огня (в районе Часова Яра - ред.)", - рассказали в пресс-службе. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250213/chasovyar-1981337707.html
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часов яр, вооруженные силы украины, днр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, ДНР, Вооруженные силы РФ
Киев перебросил специалистов ССО в район Часова Яра

Разведчики "Александра Невского" узнали о переброске Киевом ССО к Часову Яру

© РИА новостиШтурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра
Штурмовики отряда Русь ведут активные бои в квартале Северный Часова Яра - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА новости
Штурмовики отряда "Русь" ведут активные бои в квартале "Северный" Часова Яра. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Бойцы разведывательно-штурмовой бригады "Александр Невский" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", зафиксировали переброску Киевом военных Сил специальных операций (ССО) ВСУ в район Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
"Добровольцы "перемололи" большое количество сил и средств противника, вынуждая его срочно перебрасывать подкрепления из тыловых районов страны. Разведка зафиксировала специалистов сил специальных операций ВСУ, отдельный отряд беспилотников, реактивные системы залпового огня (в районе Часова Яра - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
13 февраля, 10:46
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныДНРВооруженные силы РФ
 
 
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