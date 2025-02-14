https://ria.ru/20250214/vstrecha-1999431765.html

В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа

В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа

Саудовская Аравия приветствует предложение об организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории королевства, говорится в РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:27:00+03:00

2025-02-14T16:27:00+03:00

2025-02-14T16:30:00+03:00

в мире

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саудовская аравия

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владимир путин

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ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствует предложение об организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории королевства, говорится в сообщении саудовского МИД в социальной сети X. "Королевство Саудовская Аравия приветствует созыв саммита (между президентами РФ и США - ред.) в королевстве. Королевство подтверждает продолжение усилий для достижения постоянного мира между Россией и Украиной, которое оно начало предпринимать с начала украинского кризиса", - отметил МИД королевства, указав, что за три года конфликта Саудовская Аравия приняла ряд встреч, связанных с украинским кризисом.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

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саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, саудовская аравия, сша, владимир путин, дональд трамп