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В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа
В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа
Саудовская Аравия приветствует предложение об организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории королевства, говорится в РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:27:00+03:00
2025-02-14T16:27:00+03:00
2025-02-14T16:30:00+03:00
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ДОХА, 14 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствует предложение об организации встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории королевства, говорится в сообщении саудовского МИД в социальной сети X. "Королевство Саудовская Аравия приветствует созыв саммита (между президентами РФ и США - ред.) в королевстве. Королевство подтверждает продолжение усилий для достижения постоянного мира между Россией и Украиной, которое оно начало предпринимать с начала украинского кризиса", - отметил МИД королевства, указав, что за три года конфликта Саудовская Аравия приняла ряд встреч, связанных с украинским кризисом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, саудовская аравия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Саудовская Аравия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Саудовской Аравии оценили идею провести встречу Путина и Трампа
МИД Саудовской Аравии поприветствовал идею встречи Путина и Трампа в королевстве