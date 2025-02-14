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Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
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15:19 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vstrecha-1999409239.html
Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа
Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа
Возможная встреча между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии не будет похожа на другие саммиты и следовать... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:19:00+03:00
2025-02-14T15:19:00+03:00
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ДОХА, 14 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможная встреча между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии не будет похожа на другие саммиты и следовать протоколу проведения таких встреч, наследный принц Мухаммед бен Салман может пригласить их в оазис Аль-Ула на северо-западе королевства вдали от суеты городов, высказал мнение РИА Новости глава Арабско-российского исследовательского центра в Саудовской Аравии доктор наук Маджид аль-Турки. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат. "Ожидается, что встреча в верхах пройдет в Эр-Рияде, потому что государственные структуры в настоящее время располагаются в Эр-Рияде. Однако наследный принц может разбавить официальную программу посещением оазиса Аль-Ула в районе вулканического нагорья, который является очень удобным районом для работы и одновременно отдыха вдали от суеты и шума. Там проходили многие другие важные встречи и переговоры. По всей видимости, этот саммит не будет протокольным и соответствовать тому, как принято протоколом во время посещения президентов", - рассказал аль-Турки. "Это не ново, когда Эр-Рияд становится доверенным посредником и местом встречи Востока и Запада. В течение трех лет конфликта королевство выдерживало равновесие и действовало с точки зрения логики, и на самом деле это не инициатива Трампа предложить Саудовскую Аравию в качестве места проведения встречи с президентом России, а устремления Саудовской Аравии, ее политика, шаги со стороны королевства и России, а также королевства и США позволили ей стать таким местом", - добавил он. При этом глава центра полагает, что украинская сторона перед саммитом посетит Эр-Рияд и проведет переговоры с наследным принцем.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994572374.html
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в мире, цены на нефть, саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа

Аль-Турки: саммит России и США не будет следовать протоколам подобных встреч

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и Президент США Дональд Трамп
Президент РФ В. Путин и Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин и Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ДОХА, 14 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможная встреча между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии не будет похожа на другие саммиты и следовать протоколу проведения таких встреч, наследный принц Мухаммед бен Салман может пригласить их в оазис Аль-Ула на северо-западе королевства вдали от суеты городов, высказал мнение РИА Новости глава Арабско-российского исследовательского центра в Саудовской Аравии доктор наук Маджид аль-Турки.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.
"Ожидается, что встреча в верхах пройдет в Эр-Рияде, потому что государственные структуры в настоящее время располагаются в Эр-Рияде. Однако наследный принц может разбавить официальную программу посещением оазиса Аль-Ула в районе вулканического нагорья, который является очень удобным районом для работы и одновременно отдыха вдали от суеты и шума. Там проходили многие другие важные встречи и переговоры. По всей видимости, этот саммит не будет протокольным и соответствовать тому, как принято протоколом во время посещения президентов", - рассказал аль-Турки.
"Это не ново, когда Эр-Рияд становится доверенным посредником и местом встречи Востока и Запада. В течение трех лет конфликта королевство выдерживало равновесие и действовало с точки зрения логики, и на самом деле это не инициатива Трампа предложить Саудовскую Аравию в качестве места проведения встречи с президентом России, а устремления Саудовской Аравии, ее политика, шаги со стороны королевства и России, а также королевства и США позволили ей стать таким местом", - добавил он.
При этом глава центра полагает, что украинская сторона перед саммитом посетит Эр-Рияд и проведет переговоры с наследным принцем.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Эксперт рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
20 января, 11:15
 
В миреЦены на нефтьСаудовская АравияРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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