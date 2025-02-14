https://ria.ru/20250214/vstrecha-1999409239.html

Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа

Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Политолог рассказал про особенности встречи Путина и Трампа

Возможная встреча между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии не будет похожа на другие саммиты и следовать... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:19:00+03:00

2025-02-14T15:19:00+03:00

2025-02-14T15:19:00+03:00

в мире

цены на нефть

саудовская аравия

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149806/68/1498066825_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2420261a6232a8a80c9853a363019b25.jpg

ДОХА, 14 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможная встреча между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии не будет похожа на другие саммиты и следовать протоколу проведения таких встреч, наследный принц Мухаммед бен Салман может пригласить их в оазис Аль-Ула на северо-западе королевства вдали от суеты городов, высказал мнение РИА Новости глава Арабско-российского исследовательского центра в Саудовской Аравии доктор наук Маджид аль-Турки. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат. "Ожидается, что встреча в верхах пройдет в Эр-Рияде, потому что государственные структуры в настоящее время располагаются в Эр-Рияде. Однако наследный принц может разбавить официальную программу посещением оазиса Аль-Ула в районе вулканического нагорья, который является очень удобным районом для работы и одновременно отдыха вдали от суеты и шума. Там проходили многие другие важные встречи и переговоры. По всей видимости, этот саммит не будет протокольным и соответствовать тому, как принято протоколом во время посещения президентов", - рассказал аль-Турки. "Это не ново, когда Эр-Рияд становится доверенным посредником и местом встречи Востока и Запада. В течение трех лет конфликта королевство выдерживало равновесие и действовало с точки зрения логики, и на самом деле это не инициатива Трампа предложить Саудовскую Аравию в качестве места проведения встречи с президентом России, а устремления Саудовской Аравии, ее политика, шаги со стороны королевства и России, а также королевства и США позволили ей стать таким местом", - добавил он. При этом глава центра полагает, что украинская сторона перед саммитом посетит Эр-Рияд и проведет переговоры с наследным принцем.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994572374.html

саудовская аравия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)